Fernando Trías de Bes, economista: "Si un sueldo es de 20.000 euros anuales, hay empresas pagándolo en extras para que, si el SMI sube, lo reabsorba y el salario real no aumenta"

En el programa 'Herrera en COPE', durante la sección de economía con Alberto Herrera, el economista Fernando Trías de Bes ha analizado la creciente problemática de la brecha entre el salario mínimo y el salario medio en España. Según el experto, esta diferencia se acorta cada vez más como consecuencia directa de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero sin que los salarios medios experimenten un aumento real.

Trías de Bes ha calificado como necesaria la subida del salario mínimo para poder sobrevivir en el país ante el coste de los alquileres y la vida en general. Sin embargo, ha señalado que la mayor parte del incremento del coste laboral en España, que estima en torno a un '70 u 80 por cien', se ha destinado exclusivamente a cubrir esta alza del SMI.

Alamy Stock Photo Hombre contando su salario mensual

El mecanismo para no subir el sueldo

El economista ha explicado el mecanismo que utilizan algunas empresas para evitar un aumento del salario total de sus empleados. La estrategia consiste en que si un trabajador tiene un sueldo por encima del mínimo legal, una parte se estructura en la nómina a través de otros conceptos. "Yo te pago, pues, 20.000 o, ponte, 30.000 euros al año, pero como el salario mínimo es menor, yo el resto te lo voy a poner en extras y en dietas", ha ejemplificado.

Hay empresas a las que, cuando le hacen subir el salario, lo absorben con las dietas" Fernando Trías de Bes Economista

De esta manera, cuando una normativa obliga a incrementar el salario base, la empresa lo compensa reduciendo esos otros conceptos. Tal y como ha detallado Trías de Bes: "Cuando me hacen subir el salario, te lo voy a absorber con las dietas, y entonces así tu salario oficial va subiendo, pero en realidad la totalidad de lo que cobras no sube". El economista afirma que "existen muchos mecanismos" para que los trabajadores por encima del SMI no vean un incremento real, una práctica que se ha extendido al ver las empresas consumido su presupuesto para subidas en el alza del salario mínimo.

Más ocupados, pero con menor poder adquisitivo

La consecuencia directa de esta situación, según el análisis de Fernando Trías de Bes, es una democratización del trabajo con peores condiciones. "Lo que está pasando es que está subiendo el salario mínimo, pero el poder adquisitivo general de España está bajando", ha afirmado. Esto se traduce en que, aunque haya más gente trabajando, los salarios son cada vez menores y hay "poca progresión salarial", según sus palabras.

El tema, que afecta a miles de trabajadores en España, será abordado con mayor profundidad el próximo lunes en 'Herrera en COPE', tal como han acordado el presentador, Alberto Herrera, y el propio Fernando Trías de Bes.