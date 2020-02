La jubilación anticipada que podrías conseguir por haber hecho la mili, entre lo más leído de la semana

Vídeo

Ignacio tenía 25 años cuando entró a trabajar de pasante en un despacho de abogados de Sevilla. Atrás quedaban los 18 meses que había pasado en San Fernando ( Cádiz) haciendo la mili “en la Marina, como está mandado”. No ha tenido una vida demasiado fácil, falleció su mujer muy joven y ha conseguido “sacar adelante a mis hijos, no sin pocas dificultades". Ellos ya han crecido y hace tiempo que Ignacio cuenta los años que le restan para jubilarse. Para él, fue una alegría cuando un cliente del despacho en el que trabaja le contó que había visto en la tele que el tiempo de “mili” podría computar como vida laboral, lo que le podría ayudar a adelantar su jubilación ó “a completar los meses que me faltarían si en estos momentos me quedo en el paro, que nunca se sabe los planes que tienen para uno cuando se tienen 60 años".

Vídeo

Santiago siempre destacó en Letras pero nunca se le dieron bien las Ciencias. Las matemáticas las detestaba. Con los libros de física libró durante años una dura batalla y en Química jamás logró memorizar la tabla periódica. Los tres primeros años de Secundaria los fue sacando adelante como pudo. En 4º de la ESO la situación se complicó de manera considerable, pero Santiago era consciente de que estaba ante su último año de 'tortura', ya que en

Juan Carlos Girauta había reconducido su carrera desde que dejara Ciudadanos tras las elecciones de noviembre. Había aterrizado como tertuliano en 'Todo es mentira' el programa que conduce Risto Mejide en Cuatro. Una aventura, la suya en televisión, que puede que haya llegado a su fin tras pocas semanas. Todo ha sucedido tras unas polémicas declaraciones de Girauta después de ver un vídeo donde varios espectadores acusaron al expolítico de "fascista". Ante estas opiniones Girauta respondía de forma tajante: "Voy a ser sincero, no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia".

Vídeo

El día de San Valentín es una fecha muy señalada en el calendario de cualquier enamorado, un día en el que pensar nuevas maneras de sorprender a tu pareja, por ejemplo, con un perro. Cada 14 de febrero se convierte una jornada para ensalzar el amor, recordar los grandes momentos que la pareja ha vivido junta y pensar en nuevos retos y planes de futuro. Pero un día tan importante también lleva a que muchos se coman la cabeza pensando en el regalo perfecto para su pareja. En 2020 ha quedado ya demostrado que las rosas, el chocolate o la caja de bombones son regalos anacrónicos. Hoy en día se espera algo más. Las cenas románticas son un valor seguro (siempre que se acierta con el lugar) pero los gadgets tecnológicos, la ropa y los pequeños detalles ganan terreno a pasos agigantados.

Audio

El Santiago Bernabéu homenajeó este domingo con un minuto de silencio al periodista y escritor David Gistau, fallecido el pasado domingo después de dos meses peleando duro contra la muerte. El club del que era admirador y del que escribió numerosos textos quiso tener un emotivo recuerdo que se cerró con un caluroso aplauso en honor al reconocido columnista tras su muerte. Gistau, además de su pasión por el fútbol y el boxeo, se inició en el periodismo en una publicación de viajes y también fue corresponsal de guerra. Desde 2015 formaba parte de COPE como tertuliano en el programa de Herrera y en programas deportivos como "El Partidazo de COPE".