Jon Martín, el central del futuro de España y de la Real Sociedad, en El Partidazo de COPE: "Empecé con la Sub-16, ahora estoy en la Sub-21 y tocará seguir trabajando para intentar llegar a la absoluta"

Desde la concentración de la selección española sub-21 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, emerge la figura de Jon Martín (Lasarte, 19 años), uno de los centrales con más proyección del fútbol español. En una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Joseba Larrañaga, el defensa de la Real Sociedad ha repasado su actualidad, marcada por la inminente final de la Copa del Rey y su crecimiento en la élite, donde la gestión de las entradas para la familia ya es un primer desafío: "Al final, entre familia, amigos y demás... so muchos compromisos".

Radiografía de un central moderno

Preguntado por sus referentes, el joven canterano txuri-urdin no duda en señalar a grandes nombres como Sergio Ramos, Puyol y, en la actualidad, a Van Dijk. Su cultura futbolística también le lleva a reconocer al Barça de Guardiola como "el mejor equipo" que ha visto y a situar a Mbappé y Harry Kane en la cima de los delanteros mundiales. Además, ha confesado su predilección por estadios como el Santiago Bernabéu y San Mamés, y si tuviera un cheque en blanco para reforzar a la Real, lo tiene claro: "Lamine Yamal, sin duda".

El vínculo de Martín con la Real Sociedad es profundo y familiar. Su padre llegó a jugar en el Sanse, el filial del club, pero una grave lesión de rodilla truncó su carrera. Jon, por su parte, ha vivido el crecimiento del equipo desde la grada. Ha recordado cómo animó al autobús en la final de Copa de la pandemia, soñando con jugar junto a ídolos como Oyarzabal, un sueño que ahora es una realidad.

La gestión de la presión y la salud mental

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su discurso es su madurez a la hora de afrontar la presión. Para el defensa, esta es principalmente autoinfligida: "Yo creo que es la que se pone uno mismo, si tratas de gestionarlo bien tú, no hay ningún tipo de problema". Su receta es clara: "En la competición hay que pensar poco. Al final, creo que hay que tener mente fría, no pensar en lo que pueda pasar o en lo que puedan decir de ti, y estar tranquilo y sereno siempre".

Esta fortaleza mental no es casual. Martín ha explicado que tanto en la Real Sociedad como en la selección española trabajan de forma habitual con psicólogos. De hecho, ha revelado que en la cantera de Zubieta le han inculcado estos valores desde pequeño: "Siempre inteligencia emocional, cuando era pequeño hacíamos tanto estudio, después de los entrenamientos, y siempre charlas de inteligencia emocional, o sea, que nos lo han inculcado siempre bien".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Jon Martín, jugador de la Real Sociedad, durante un partido esta temporada.

Presente y futuro entre cracks

Compañero de generación de otros talentos precoces, ha hablado con naturalidad de Pau Cubarsí, con quien compartió zaga en categorías inferiores. Con honestidad, ha admitido el gran nivel del central del Barça: "¿Quién es mejor? Ahora mismo, Cubarsí". También ha destacado a otros jugadores que le impresionaron desde joven, como "Lamine claramente, Cubarsí también muy bien, Bernal también... y pues mira dónde están todos ahora".

A pesar de las comparaciones y del gran nivel de los jóvenes en la élite, Jon Martín se muestra tranquilo y con los pies en la tierra respecto a una futura llamada de la absoluta. "Llevo viniendo aquí desde la sub-16, ahora estamos aquí con la sub-21. Luego tocará seguir trabajando con la Real, y lo que venga, pues, bienvenido será", ha afirmado sin prisas. Su gran anhelo es claro: "Ahora mismo, poder ganar título y títulos con la Real, y ahí ojalá también con la selección".