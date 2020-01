Girauta confiesa qué tiene en común con Vox

Juan Carlos Girauta, antiguo miembro de la ejecutiva de Ciudadanos y hombre cercano al ya retirado Rivera, se ha convertido en usuario de lo más activo en redes sociales, desde que dejó su cargo tras el batacazo electoral de Ciudadanos. Uno de sus últimos mensajes, en relación a Vox, partido liderado por Santiago Abascal, ha despertado la curiosidad de las redes.

Fernández Vara y las paellas

Todo comenzaba con un mensaje lanzado por el presidente extremeño Fernández Vara. El socialista salía en defensa de Sánchez y la investidura que está por venir, atacando a los partidos que votarán en contra del Presidente del Gobierno en funciones.

Los votos en contra de la investidura serán los de Pablo Casado, los de Inés Arrimadas, los de Vox,los de las CUP, los de Puigdemont y Torra, los de Revilla... Me gustaría saber lo que les une. España no creo que sea. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 3, 2020

“Los votos en contra de la investidura serán los de Pablo Casado, los de Inés Arrimadas, los de Vox, los de las CUP, los de Puigdemont y Torra, los de Revilla... Me gustaría saber lo que les une. España no creo que sea”, aseguraba el presidente de la Junta de Extremadura.

Ante tal mensaje, Juan Carlos Girauta se lanzaba a contestarle con una curiosa pregunta:

Un poco de lógica, señor mío: algo debe unir a los que invisten, no los que no invisten.



Usted, cuando va a un restaurante, ¿se pregunta qué es lo que une a todos los que no han pedido paella? https://t.co/l1ia8EaMUz — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 3, 2020

“Un poco de lógica, señor mío: algo debe unir a los que invisten, no los que no invisten.”, aseguraba el ex líder de Ciudadanos. “Usted, cuando va a un restaurante, ¿se pregunta qué es lo que une a todos los que no han pedido paella?”, planteaba Girauta.

Girauta, Vox y la unidad de España

La respuesta de Girauta a Vara ha causado un aluvión de respuestas en la red, pero una de ellas, de un usuario anónimo, ha sido la causante de una curiosa relación: la de Girauta con Vox.

Que os une con VOX? — Joan bronchales (@joan_bronchales) January 3, 2020

Girauta era pregunta por qué le une con el partido de Santiago Abascal, una pregunta más, perdida en la inmensidad de la red que no ha caído en saco roto y ha recibido la respuesta del ex líder naranja.

Que no vamos a permitir que rompan España. https://t.co/OgbazUz2MZ — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 3, 2020

Juan Carlos Girauta se mostraba firme y no dudaba en remarcar que tanto él como Vox tenían algo en común: “Que no vamos a permitir que rompan España”.