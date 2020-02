Risto expulsa en directo a Girauta y este avisa: “La caricatura conmigo no la haréis”

Juan Carlos Girauta había reconducido su carrera desde que dejara Ciudadanos tras las elecciones de noviembre. Había aterrizado como tertuliano en 'Todo es mentira' el programa que conduce Risto Mejide en Cuatro. Una aventura, la suya en televisión, que puede que haya llegado a su fin tras pocas semanas.

Todo ha sucedido tras unas polémicas declaraciones de Girauta después de ver un vídeo donde varios espectadores acusaron al expolítico de "fascista". Ante estas opiniones Girauta respondía de forma tajante: "Voy a ser sincero, no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia".

Con un gran sector del público en su contra, Risto Mejide, sacaba el tema a flote aprovechando la presencia de Juan Carlos en el plató. Risto era claro, al espectador no se le insulta y pedía encarecidamente que Girauta rectificase: "Aquí podemos ser muy críticos con quien sea, pero recurrir al insulto es una falta de respeto. Y aquí vamos a respetar a todo el mundo, aunque no piense como nosotros durante el programa mientras yo esté aquí. Llamar gilipollas a alguien es faltarle al respeto".

A pesar de la insistencia del presentador, Girauta no reculaba y seguía en las suyas: "No creo en esa rectificación. En este programa me lo paso bien, es un espacio interesante entre posiciones irreconciliables, pero el límite es el insulto personal y si me insultan contesto".

Girauta expulsado de Todo Es Mentira por insultar a la audiencia y negarse a pedir disculpas. pic.twitter.com/qDxu5ibJf9 — Indignad@s!! �� (@Sentid2016Comun) February 17, 2020

Risto continuaba pidiendo a su colaborador unas disculpas necesarias: "Nos conocemos y tengo respeto por tus ideas aunque no las compartas. En primer lugar tú sabías que ese vídeo y esas opiniones iban a entrar en el programa, es algo que me ha dicho dirección". Ante esta declaración, Girauta lo negaba todo, pero el presentador seguía con su discurso: "La gente es libre de opinar lo que quiera, nosotros hemos estado viendo el vídeo, quien inicia todo esto eres tú al decir gilipollas".

Pero ninguno de los argumentos de Mejide iba a mover de su posición a Girauta: "Yo también tengo derecho a opinar lo que quiera. No, no voy a rectificar. ¡Échame!". Tras oir esto último, Risto, con mano fría, expulsaba a Juan Carlos Girauta de su programa: "Adiós Juan Carlos Girauta, adiós. Te tengo que echar del plató. Lo siento por los espectadores. Yo llevo 14 años en televisión y no puedo permitir esto".

Ante este último ataque, Girauta no podía reprimirse y atacar verbalmente a Risto: "Tú lo que has hecho es llamar de todo a concursantes, tú has hecho de todo, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero. Yo no vengo a humillarme ante nadie, aquí queréis hacer la caricatura de la derecha y conmigo no la haréis".

Finalmente Girauta terminaba su defensa sintiéndose ofendido: "Quien no me ha respetado es la gente seleccionada ahí, por lo tanto es la producción del programa la que no me ha respetado a mí. Bueno, que no me voy a pelear contigo, pero la caricatura conmingo no la haréis, la haréis con un payaso pero no conmigo".

Risto sentenciaba a Girauta que parece complicado que vuelva a sentarse de nuevo en el plató de 'Todo es mentira': "La caricaturas la haremos con otro. Gracias Juan Carlos Girauta. Adiós".