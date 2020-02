El homenaje de COPE a Gistau, entre lo mejor de esta semana

El periodista David Gistau fallecía el pasado domingo a los 49 años de edad. Considerado como uno de los articulistas de opinión más brillantes del panorama actual, Gistau ha estado muy ligado en los últimos años de su vida a COPE. El periodista fichó en 2015 por esta emisora como tertuliano de “Herrera en COPE" para analizar con su maestría y formación privilegiada la actualidad política y social. Muy pronto se convirtió en una figura muy admirada y respetada por la audiencia que sigue cada mañana el programa dirigido por Carlos Herrera y su ausencia en estos dos últimos meses no ha pasado inadvertida para ellos. Durante este tiempo, el periodista ha estado librando una dura batalla contra la muerte que tristemente no ha podido superar.

Los principales comunicadores de esta casa halagaban la trayectoria de nuestro compañero así como su cercanía y amabilidad como persona. Carlos Herrera recordaba así el último artículo de Gistau:

Expósito lo homenajeaba con las siguientes palabras: "La verdad es que era tan entrañable como parecía"

Gistau compartió micrófono en los estudios de COPE con Expósito, quien lo ha recordado hoy junto a su familia, han repasado las virtudes del periodista. Yo he tenido la suerte de estar un ratito sonriendo con su madre y sus hermanas. Con la madre hemos repasado distintos episodios desde lo bruto que era, en lo físico, en lo personal y en lo periodístico. Era bastante complicado discutir con él porque imponía, aunque luego acababa cediendo.

Con Jorge Bustos, nuestros compañeros de Deportes en "Tiempo de Juego" recordaron a un periodista brillante, que no escondió su ilusión de haber conocido en COPE a un ídolo como Manolo Sanchís.

El evento del año en la Iglesia española ha dado comienzo. El despliegue en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid es inmenso y las miles de personas que se han acercado a este 'Congreso de Laicos 2020: Pueblo de Dios en Salida' se amontonan en la gran sala que acogerá a los diferentes representantes de la Iglesia en España del 14 al 16 de febrero. Se respira alegría y ser familia, algo importante está pasando.

En los principales programas de la parrilla de la Cadena COPE, se anunció la suspensión del evento tecnológico más importante del mundo en Barcelona. En 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro contactamos con TELNET la primera empresa española que había decidido anular su presencia en el Mobile dos días antes. Se trata de una empresa zargozana de 200 empleados. Su director de marketing, Adolfo García nos contaba sus razones para decir no al Mobile.

Mientras, en 'La Linterna' con Ángel Expósito analizábamos qué suponía para la economía la suspensión del MWC.

Esto era una crónica de una muerte anunciada, como ha afirmado el profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras, en 'La Linterna'. Se presuponía por la baja en cascada de empresas tecnológicas muy relevantes. Lo ejemplificaba con una metáfora que ha descrito mucho la situación: "Al final, ¿Quién quiere ir a un concierto de música si solo tocan los teloneros?

La cuantía económica todavía no se puede medir porque "no es solo el dinero que pierde Barcelona, sino también debemos añadir el efecto que causa en la marca España".

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño considera que no hay motivos para una cancelación del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a finales de este mes, por la alerta de coronavirus. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la vicepresidenta ha asegurado que no existe ninguna razón que impida celebrar este tipo de eventos en nuestro país. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente... No hay motivos. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", ha dicho.

5. Desde COPE Canarias y COPE Mallorca, así te hemos contado todo lo relacionado con el coronavirus

Nuestros compañeros de COPE Mallorca, informaban así de los análisis de un ingresado en Palma por un supuesto caso de esta dolencia.

Los análisis del paciente ingresado por posible coronavirus en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, han dado negativo por primera vez desde que fue hospitalizado este viernes pasado.

Las que han dado negativo son las terceras muestras y fueron enviadas para analizar al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III el miércoles, ha detallado la Conselleria de Salud y Consumo en un comunicado.

El hombre tendrá que esperar ahora a un segundo resultado negativo antes de poder considerar que se encuentra libre del virus.

Mientras, en COPE Canarias, contaban también los resultados de un paciente ingresado en La Gomera, que finalmente, como ocurrió en Mallorca, dio negativo.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que el paciente afectado por coronavirus en Canarias y que sigue ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, ha resultado negativo en las últimas muestras tomadas, al tiempo que continúa sin presentar ninguna sintomatología.

Las pruebas deberán volver a realizarse dentro de 24 horas con el objetivo de confirmar el negativo y en el caso de que volviera a producirse el mismo resultado, el paciente recibiría el alta hospitalaria de manera inmediata.