La polarización se cuela en las cenas de Navidad: un psicólogo da las claves para evitar el conflicto

La Navidad es una época marcada por las altas expectativas de paz y felicidad, pero la realidad es que a menudo se convierte en un campo de minas para los conflictos familiares. Sobre esta clásica tensión ha debatido el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde su presentadora, Cristina López Schlichting, ha contado con la opinión del psicólogo Pedro Martínez. Este último ha señalado que la expectativa de "una comida maravillosa" choca con la realidad: "resulta que siempre siempre siempre hay un conflicto".

Tradicionalmente, el alcohol ha sido señalado como uno de los principales catalizadores de estas disputas. "Como están también el alcohol por medio, uno se desinhibe, y al final, pues, cometemos la imprudencia de cargarnos el día", ha explicado Martínez. Una visión compartida por la madre de la presentadora, Ingerborg Schlichting ha afirmado con rotundidad: "Si se lloviera agua en las comidas, verás tú cómo las discusiones eran más suaves". La propia Schlichting ha recordado que estas tensiones no son solo cosa de adultos, rememorando cómo de niña acababa "peleándome con mis hermanas".

El invitado 'perro' y otros clásicos

Más allá de los desencadenantes habituales, la colaboradora Carmen Candela ha introducido otro perfil clásico que genera crispación en estas fechas: "a mí lo que más me enerva, lo que pasa que filtro es la gente perro, la gente que no colabora nada". Candela ha descrito con humor la figura de aquel familiar "que no levanta el culo de la silla" mientras los demás trabajan, una situación que, según ella, puede llegar a sacarla de sus casillas. La propia presentadora ha reconocido con humor haberse convertido en esa "perra" en una cena reciente.

Alguien que no levanta el culo de la silla" Carmen Candela, médico y tertuliana en Escuela de Vida

La política, el nuevo campo de batalla

Sin embargo, este año la amenaza de conflicto se ha agravado con un nuevo protagonista: la polarización política. Según datos del 'Atlas de la Polarización 2025', la situación es alarmante. Un 14 por 100 de los españoles (unos 5 millones de personas) ha roto en los últimos tiempos la relación con algún amigo o familiar por diferencias políticas; un 15 por 100 ha abandonado un grupo de WhatsApp, un 24 por 100 ha tenido una discusión fuerte y un 60 por 100 reconoce haber evitado hablar de política para no discutir, algo que, según Schlichting, antes solo era habitual "en Cataluña o en el País Vasco".

Un ejemplo personal y drástico de esta situación lo ha aportado Ingerborg, quien ha relatado cómo su familia tuvo que dejar de invitar a su tía en Navidad. El motivo era que la mujer, perteneciente al "partido nacionalsocialista", llegaba "con un speak político a mi casa" que arruinaba la celebración. "Tuvimos que tomar la medida de no invitarla más, porque es que nos daban las navidades", ha sentenciado.

En estos momentos lo mejor que podemos hacer es no entrar en debates políticos"

El psicólogo Pedro Martínez ha confirmado esta tendencia desde su consulta, donde ha observado "casi rupturas, pero no de de familia extensa, sino de familia nuclear, de la propia pareja" por motivos ideológicos. Ha alertado de que la sociedad "se ha polarizado tanto" que parece dividida en "dos bandos". Martínez ha sido tajante al respecto: "Nos han intentado manipular, y al final esa polarización es una estrategia para los que viven de ello".

Tregua navideña: ¿es posible?

Ante este panorama, la principal recomendación de los tertulianos ha sido la prudencia. "En estos momentos lo mejor que podemos hacer es no entrar en debates políticos", ha aconsejado el psicólogo. En la misma línea, Cristina López Schlichting ha admitido que en su familia, donde hay "todo tipo de opiniones", la norma es clara: "ese tema no se puede tratar porque no conviene". Su madre ha añadido una máxima de sentido común: "si sabe uno que hay un tema que puede producir un conflicto, se evita, eso está clarísimo".

La solución, por tanto, parece pasar por una "tregua navideña", como la ha definido Carmen Candela. "Como en Navidad se paran un montón de guerras, hacen el alto el fuego, pues igual, exactamente igual en casa", ha propuesto. Para Candela, la clave es centrarse en el verdadero sentido de la celebración. Pedro Martínez, por su parte, ha concluido que la existencia de diferentes formas de pensar en una familia "es lo bonito", y que el respeto "tendría que ser la directriz a seguir".