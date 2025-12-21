Markote desata la locura en la radio con su juego de villancicos ayudado por una IA

El programa Fin de Semana de la cadena COPE ha vivido un divertido momento durante la sección de Markote, colaborador habitual del magacín que conduce Cristina López Schlichting. En un ambiente festivo, el colaborador ha proclamado la llegada de un 'momento histórico' para dar paso a un original concurso de villancicos que ha contado con la participación de todo el equipo.

Un concurso con sabor a anís y panderetas históricas

Para la ocasión, Markote ha aparecido en el estudio con una botella de Anís del Mono, que ha usado como instrumento, y unas panderetas con más de 40 años de antigüedad que pertenecieron a Encarna Sánchez. 'La he tenido que vaciar antes', confesaba el colaborador.

En el estudio también se encontraban Diego González, en la dirección técnica, Natalia Otín y Paulete, quienes no han dudado en sumarse al reto navideño propuesto por el colaborador, que prometía como premio 'un beso mío. Con sabor a anís, claro'.

La IA dicta, el estudio canta

El juego, según ha explicado el propio Markote, consistía en adivinar villancicos clásicos a partir de una definición proporcionada por una inteligencia artificial. 'La IA me ha ayudado, entonces, lo que voy a hacer es dar la definición de cada villancico, la gente puede jugar en casa y vosotros jugaréis', detallaba sobre la dinámica del concurso.

El equipo ha demostrado estar a la altura, acertando uno tras otro los temas propuestos. El primero, definido como el que 'describe a la virgen María lavando pañales mientras los peces beben', fue rápidamente identificado como 'Los peces en el río'. El éxito fue tal que Markote exclamó con asombro: 'Es que no hace falta, porque los cantáis todos'.

A este le siguieron otros clásicos como 'Campana sobre campana', el venezolano 'Mi burrito sabanero' o la versión española del 'Silent Night', 'Noche de Paz'. La destreza de los participantes sorprendió al colaborador, que destacó la 'vocación natural' del equipo para el cante.

El mejor año en una década

El concurso ha continuado con villancicos donde el burro era protagonista, como en 'Hacia Belén va una burra' o 'Arre borriquito', demostrando que es una figura 'muy recurrente' en el cancionero navideño español. También han adivinado el villancico sobre la llegada de los Reyes Magos o el que 'describe al niño Jesús en el portal con diminutivos cariñosos'.

Al finalizar el juego, con un pleno de aciertos, Markote se ha mostrado visiblemente emocionado y satisfecho con el resultado. 'El mejor año de estos 10, 11, 12 que llevo aquí ha sido increíble', ha confesado. Cristina López Schlichting ha despedido la sección agradeciendo al colaborador y deseándole una feliz Navidad antes de continuar con el programa.