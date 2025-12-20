Carrocera fue uno de los pueblos arrasados por los incendios en León y un grupo de estudiantes no va a dejar que caiga en el olvido: "Que se vea en esta nada negra que se ha convertido"

En el programa 'La Linterna' de COPE, de la mano de Paloma Serrano, se ha conocido la historia detrás de un villancico muy especial. Los alumnos del Colegio Leonés han dedicado su canción de Navidad a un episodio que entristeció a la provincia durante el verano: los incendios que arrasaron el monte y alcanzaron varios pueblos. El tema, titulado 'Esa flor', se ha interpretado sobre la tierra negra que dejaron las llamas en León, cantando a la esperanza y a la vida que resurge.

Un villancico nacido de las cenizas

La iniciativa nace de David Nieto, profesor del centro, que llevaba tiempo reflexionando sobre cómo abordar en clase la tragedia de los fuegos. El objetivo era doble: que los niños se divirtieran con el proyecto navideño y que, a la vez, comprendieran lo ocurrido. "Siempre buscamos trabajar un valor a través del villancico. Otros años han sido otro tipo de historias, pero que tratan algo que educativamente nos puede interesar", explica Nieto.

La elección del tema se consolidó de una manera impactante para el propio profesor. "Estaba yo tocando en un pueblo que se quemaba al lado, me caían cenizas mientras tocábamos, y dije, pues, este año creo que tiene que ser este tema", relata. Una situación dramática que ha afectado a muchas zonas de la comunidad, donde en ocasiones la incertidumbre y las promesas incumplidas a las víctimas han marcado los meses posteriores al fuego. El drama de los incendios en la provincia de León ha sido, en palabras del docente, el detonante.

Europa Press Varios servicios de emergencia tratan de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León

Lección sobre el terreno

El escenario elegido para grabar el videoclip del villancico no fue casual. El equipo se trasladó a Carrocera, uno de los pueblos afectados por las llamas. Allí, en medio del monte herido y las cenizas, los alumnos cambiaron los pupitres por palas para plantar nuevos árboles, una acción que les marcó profundamente.

Que se vea en esta nada negra que se ha convertido" David Nieto Profesor del colegio

La intención era clara, como explica David Nieto: "Buscábamos un impacto visual ya no solo para los niños, sino para la difusión que iba a tener". El objetivo era mostrar qué ocurre después de un incendio, "que se viera realmente físicamente qué ha pasado". El profesor describe el paisaje como un "océano negro quemado" y subraya la importancia de que la gente no olvide la tragedia. "Que se vea en esta nada negra que se ha convertido esa zona que antes era boscosa", insiste, una experiencia que recuerda a la vivida por vecinos que vieron el fuego engullir sus casas. Es un llamado a la memoria colectiva para que "no se olvide que todo eso ha pasado por algo".

El mensaje de los más jóvenes

Para los estudiantes, la experiencia ha sido mucho más que música. Cantar y reforestar en el lugar donde el fuego arrasó el paisaje les ha ayudado a comprender la magnitud de lo sucedido. "Para nosotros es muy importante que la gente entienda que tenemos que cuidar el medioambiente", afirma uno de los alumnos. Con el villancico, añade, "hemos querido concienciar a todo el mundo sobre la importancia de respetar nuestro entorno".

Europa Press Una vecina de Castrocalbón, junto a una vivienda que ha sido destruida por los incendios

No hace falta hacer algo especial para cuidar nuestro entorno" David Nieto Profesor del colegio

La grabación de "Esa flor" ha quedado grabada en su memoria, no solo por la lección aprendida pisando el terreno, sino por la convivencia con compañeros y profesores. La conclusión de uno de los jóvenes es tan sencilla como profunda: "Todo esto está equilibrado para que haya unos ecosistemas limpios, para que todo funcione y no ocurran este tipo de sucesos". Su mensaje es claro: "No hace falta hacer algo especial para cuidar nuestro entorno".

'Esa flor' no es solo un villancico para niños, sino también un mensaje para los adultos sobre la importancia de la educación ambiental desde las aulas. El proyecto, similar en espíritu a otras iniciativas escolares premiadas como la de un colegio de Segovia que ganó un concurso nacional de villancicos, busca también "hacer justicia con toda la gente que participa" en la extinción de incendios, según Nieto. Al final, cantar y plantar árboles en Carrocera ha sido una lección de vida: a veces, sembrar el futuro empieza con una canción.