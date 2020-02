Nadia Calviño: "No hay motivos para cancelar el Mobile World Congress"

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño considera que no hay motivos para una cancelación del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a finales de este mes, por la alerta de coronavirus. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la vicepresidenta ha asegurado que no existe ninguna razón que impida celebrar este tipo de eventos en nuestro país. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente... No hay motivos. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", ha dicho.

Calviño, eso sí, ha negado que algunas empresas hayan decidido no asistir por la polémica 'tasa google'. "Es una teoría descabellada. El Mobile es un Congreso en el que las grandes plataformas digitales tienen un papel, pero sobre todo es un congreso de teleoperadores de comunicaciones. No veo una relación entre una cosa y la otra". A la vicepresidenta, eso sí, no le gusta que se le llame a esta medida 'tasa google' y opta mejor por llamarlo 'impuesto sobre determinados servicios digitales'. "Es un impuesto para que las empresas que operan en el mundo real y en el mundo digital tributen por igual. Nosotros creemos que es una propuesta justa, adecuada y alinea nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI", ha dicho.

Calviño también ha defendido la buena salud de la Economía pese a la ralentización y una menor previsión de crecimiento. "España seguirá creciendo y los fundamentos de nuestra economía son más sólidos. Seguimos teniendo un superávit de balance de pagos en cuenta corriente, no se están generando presiones inflacionistas y seguimos reduciendo el déficit y la deuda pública... Salvo eventos que no son predecibles, seguiremos creciendo de manera solida", ha dicho. La vicepresidenta cree que crecer un 1,6% no es poco al estar "por encima de la media de la UE" y en un entorno internacional complicado. "Lo que marca esa capacidad de sostenibilidad es que estamos creciendo de manera distinta a otros momentos de nuestra historia. No tenemos, por ejemplo, boom en el sector inmobiliario", ha defendido.

Para el Gobierno, "la línea principal es tratar de reducir el déficit público y la deuda pero sin poner en riesgo el crecimiento económico o la creación de empleo". Por ello, la vicepresidenta cree que hay que aprovechar "la fase de crecimiento para reducir los desequilibrios del pasado y sentar las bases para un crecimiento más sostenido e inclusivo". "Estamos comprometidos con hacer una gestión rigurosa, responsable y prudente del dinero público. Queremos mejorar la calidad y eficacia del gasto y por supuesto seguir reduciendo el déficit y la deuda", ha dicho.

Calviño niega que la subida del salario mínimo interprofesional haya afectado al empleo en el sector agrario y lo achaca a un "factor estacional". Además, cree que el resultado del mercado laboral en 2019 "ha sido positivo" y considera que los datos del paro están influidos "por el crecimiento de la población activa".

Ante la posibilidad de subir los impuestos para reforzar el aumento del gasto hasta los 127.609 millones de euros, Calviño ha subrayado que el objetivo de su Gobierno no es subir impuestos aunque a renglón seguido ha apostado por tener "un sistema fiscal más sólido". "Queremos reducir el déficit al 1,8% del PIB y que nuestra deuda pública esté por debajo del 90%. Y la política de ingresos que hemos marcado para conseguirlo es la que los ciudadanos han votado", ha concluido.