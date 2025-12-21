Paufeel comparte el secreto de su sopa de pescado para triunfar en Navidad sin esfuerzo

La Navidad es época de disfrutar de la familia y amigos, y para evitar pasar horas en la cocina, la colaboradora Paula Monreal, más conocida como Paufeel, ha compartido en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, la receta de su madre para una sopa de pescado navideña que, además de tener un "sabor increíble", tiene la gran ventaja de que se puede preparar el día anterior.

Ingredientes para 6 personas

Para el fumet, que es la base de la sopa, Paufeel recomienda usar restos de pescados, como espinas y cabezas, junto a una rama de apio, un par de zanahorias y un par de puerros. Para la sopa en sí, se necesitan dos puerros, 300 gramos de calabaza de temporada, aceite de oliva virgen extra, tomate concentrado, sal, pimienta y el pescado. Ella ha optado por rape y merluza "todo limpito para que no tenga ninguna espina ni nada", pero asegura que se puede usar "el pescado que más le guste a cada uno".

Las chicas de Fin de Semana desean una Feliz Navidad

Elaboración paso a paso

La preparación comienza con el fumet, cociendo los ingredientes en una olla normal durante una hora o en olla rápida durante 20 minutos. Para la sopa, se pocha el puerro y la calabaza bien picados. Una vez pochado, se añade el tomate concentrado. "El tomate concentrado va a dar un color y un sabor espectacular", ha destacado la experta culinaria. Tras sofreír todo, se incorpora el fumet y se deja hirviendo durante 15 minutos.

Pasado este tiempo, Paufeel explica su truco para la textura: "triturar todo, las verduritas con el fumet". El resultado debe ser una textura líquida, no de puré, que se puede ajustar con más fumet o agua si es necesario. Con el caldo listo, se incorporan el rape y la merluza desmenuzados y se deja hervir durante 10 minutos más. El plato se puede servir con un poco de perejil picado por encima.

El truco para un sabor inolvidable

El gran consejo de Paufeel es la planificación. "La sopa, como os digo, es mejor de un día para otro porque coge mucho más sabor, coge mucho más cuerpo". De esta forma, el día de la celebración "es simplemente calentar y servir", lo que permite que "te dediques, pues eso, a disfrutar de lo que importa de la Navidad".

La receta es muy versátil. En lugar de calabaza y puerro, se pueden usar otras verduras como calabacín, cebolla o brócoli. Además, se pueden añadir otros productos del mar para enriquecerla. Paufeel ha comentado que ella no añade marisco porque su marido es alérgico, pero "efectivamente, una vez que está hecha, le pones unas almejas buenas o llevadas a calamares, lo que le queramos añadir".