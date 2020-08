Herrera y su 'repaso' a los "gandules" del Gobierno, entre lo más leído de este martes

Vídeo

En lugar de buscar acuerdos, de sentarse con todo el mundo para reflexionar sobre de qué va a vivir esta España hundida, aislada en el futuro, preparar la enseñanza para una nueva ola aprovechando el tiempo, cambiar parámetros tradicionales de la política para atender un desafío sin precedentes se han marchado de vacaciones y este es el resultado: estamos al borde de la catástrofe. Eso sí todo el mundo muy moreno, Pedro Sánchez ya ni te cuento,pero al borde de la catástrofe.

Vídeo

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sustituía la semana pasada a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria por Cuca Gamarra como parte de una remodelación del equipo directivo que tambien situaba a Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social; y a José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional de los populares.

En 'Herrera en COPE', Álvarez de Toledo ha explicado las razones que a su juicio han llevado al líder de la formación a tomar esta decisión: "He dados muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuáles has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos".

Por segundo día consecutivo, Irene Montero, la ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, continúa siendo TT en la red social Twitter, que está que echa humo desde que se publicasen las fotografías del publirreportaje realizado para la revista ‘Diez Minutos’. Casi una decena de páginas dedicadas a Montero y donde la número dos de Podemos concede una amplísima entrevista a la periodista Rosa Villacastín, en la que aparece fotografiada en el interior de un lujoso edificio, luciendo palmito y muy sonriente.

Audio

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha criticado en el programa de este martes al alcalde de Valladolid y el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente.

Ayer lunes, Óscar Puente, calificó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como “impresentable”, “incompetente” y además sugirió que tenía un “dudoso equilibrio mental”.

Belén Esteban se ha convertido en una de las figuras mediáticas más críticas con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Unas críticas que le valieron una enorme bronca con el presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, que no suele ver con buenos ojos que se critique al Ejecutivo de PSOE y Podemos.