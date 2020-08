La respuesta de Herrera a Óscar Puente tras poner en duda el "equilibrio mental" de Díaz Ayuso: "Bocazas"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha criticado en el programa de este martes al alcalde de Valladolid y el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente.

Ayer lunes, Óscar Puente, calificó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como “impresentable”, “incompetente” y además sugirió que tenía un “dudoso equilibrio mental”.

“Conviene recordar que a esta impresentable la mantiene Cs en el poder. Antes el mando único sólo servía para imponer. Ahora reclama el mando único. Incompetente y de dudoso equilibrio mental. Es un peligro para la comunidad de Madrid y por ende para las comunidades que la rodean” sentenciaba el miembro del PSOE en su cuenta de Twitter como respuesta a los mensajes que la propia presidenta había difundido.

Conviene recordar que a esta impresentable la mantiene Cs en el poder. Antes el mando único sólo servía para imponer. Ahora reclama el mando único. Incompetente y de dudoso equilibrio mental. Es un peligro para la comunidad de Madrid y por ende para las comunidades que la rodean. pic.twitter.com/dr8r2wP92O — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 23, 2020

Carlos Herrera ha sido muy crítico con los mensajes de Puente, al que ha calificado como “uno de los bocazas más grandes que tiene el PSOE”:

Y por si fuera poco, ayer, uno de los bocazas más grandes que tiene el PSOE y de los simples de mayor tamaño que tiene el PSOE que es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, ayer puso en duda el equilibrio mental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.

Seguramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le puede censurar y criticar por muchísimas cosas, a mí de repente se me ocurren tres o cuatro. Pero oiga, acusarla de desequilibrio mental, ¿eso es insulto machista o no lo es, por demás? Es que es un peligro para los madrileños y para las comunidades limítrofes y tal…

En fin, la campaña está clara y se repite, la culpa es de Madrid y lo van a sostener hasta el final los mismos partidos que hoy esconden la cifra real de muertos. Pero oiga, más allá del bochorno de acusar a una presidenta de la situación sanitaria cuya responsabilidad máxima sigue siendo del trío Sánchez, Illa, Fernando Simón queda una moraleja: a una mujer si es del PP, de Ciudadanos o de VOX se la puede vejar, se la puede llamar loca, ese toque rancio como el del tipo este de Óscar Puente, risotadas de amigotes a olor a puro, a coñac malo siempre es necesario y no soltará ninguna feminista oficial a repudiar esos excesos porque le parecen fenómeno porque están ocupadas en presentar una pintada en la carretera a Pablo Iglesias y a Irene la de 10 minutos, como un acto de violencia de la ultraderecha española.

Una pintada en el suelo, eso sí que es grave; no vejar a Ayuso, acosar a Cifuentes, llamar puta a Arrimadas, hacerle un escrache a Soraya… no, no, es que van provocando con faldas y con esas ideas pero qué tías hombre, ¿qué pretenden?