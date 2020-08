Belén Esteban habla alto y claro sobre la gestión del Gobierno en Barajas: "Es vergonzoso"

Belén Esteban se ha convertido en una de las figuras mediáticas más críticas con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Unas críticas que le valieron una enorme bronca con el presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, que no suele ver con buenos ojos que se critique al Ejecutivo de PSOE y Podemos.

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

La nueva crítica de Belén Esteban por la gestión del aeropuerto de Barajas

Las escasas medidas de seguridad en el aeropuerto de Barajas, cuya gestión es competencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, están siendo una de las cuestiones más criticadas desde el inicio de la desescalada. La última en sumarse a ello ha sido Belén Esteban, que pronunciaba estas palabras al llegar a Adolfo Suárez Madrid-Barajas:

“Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos".

Belén Esteban ha protestado por que no se le haya hecho ningún test PCR ni a ella ni al resto de personas que iban a bordo del avión en el que viajaba desde Tenerife: “Todos juntos y una hora esperando las maletas, que me parece muy bien, pero que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo. A ver las medidas del aeropuerto dónde están”, ha asegurado Belén Esteban.