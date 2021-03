Herrera apunta al futuro del Barça tras la victoria de Joan Laporta, entre lo más leído de este martes

Sobre la victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se ha pronunciado Carlos Herrera en 'Herrera en COPE': "Joan Laporta, como no hay suficientes elementos de tensión en la vida nacional, no se preocupen que va a aportar alguno más. Laporta es como si Puigdemont fuera presidente del Barça. ¿Qué se juegan ustedes que a partir de Laporta, el Barça va a ser el Lazi-Barça?".

Vídeo

No están siendo meses fáciles para Fabiola Martínez. Como ella misma ha confesado, no era la primera vez que la pareja se distanciaba, sin embargo, esta sí parece que ha sido la definitiva: "Han sido muchos los momentos que hemos intentado solventar nuestros problemas. Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos''.

Vídeo

El director y presentador de 'Herrera en COPE' ha criticado este martes la decisión de Podemos de votar contra la inmunidad de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Asimismo, ha dedicado unas palabras a Irene Montero tras la petición de la Fiscalía de investigarla por el supuesto uso como niñera de una asesora del Ministerio de Igualdad.

Vídeo

El Parlamento Europeo ha votado a favor de levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres seguirán siendo eurodiputados y cobrando por ello, no obstante, podrán ser juzgados por los delitos que tienen pendientes.

Vídeo

El virólogo Adolfo García-Sastre ha dado este martes la clave que puede poner en peligro el plan de vacunación del Gobierno de cara al verano, para el que el Ejecutivo prevé que pueda a vacunarse a, al menos, el 70% de la población. Lo ha hecho en los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde también ha querido mandar un mensaje de optimismo de cara a poder evitar un fuerte impacto en una posible cuarta ola de contagios.