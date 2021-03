El virólogo García-Sastre da a Herrera la clave que puede tumbar el plan de vacunas: “Espero que no ocurra”

El virólogo Adolfo García-Sastre ha dado este martes la clave que puede poner en peligro el plan de vacunación del Gobierno de cara al verano, para el que el Ejecutivo prevé que pueda a vacunarse a, al menos, el 70% de la población. Lo ha hecho en los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde también ha querido mandar un mensaje de optimismo de cara a poder evitar un fuerte impacto en una posible cuarta ola de contagios.

El experto en patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York señala que, precisamente las vacunas, pueden frenar esa llegada de un posible repunte en contagios de Covid-19. “Si no tenemos todas las medidas puestas para que ocurra cuarta ola, puede ocurrir, pero creo que es posible evitar una cuarta ola por diferentes motivos. Están vacunados los grupos de riesgo y cada día se vacunan a más personas. Puede haber hospitalizaciones, pero debería aumentar mucho para que ocurriese una cuarta ola. Tendríamos que hacerlo muy mal para que suceda", ha explicado a Carlos Herrera.

Una mujer recibe la vacuna. EFE/AtienzaATIENZA

García-Sastre y la clave de las vacunas

Ha querido aclarar García-Sastre en 'Herrera en COPE' que, por contra de lo que muchos pueden pensar, la principal amenaza para no lograr el mínimo de vacunación del Gobierno puede no estar en la producción o distribución de dosis: “Lo que sí es verdad es que, al menos aquí en Estados Unidos, se empezó lento pero, según van produciéndose más vacunas y según se va viendo cómo se tiene que hacer la distribución, está aumentando mucho cada día el número de vacunados”.

Para el virólogo del Monte Sinaí, podría estar en su lugar en los que no quieren ponerse la dosis: “Va a depender más, fíjate, de que haya una proporción grande, por ejemplo del 40%, de que no quiera vacunarse, que realmente de tener las vacunas necesarias para el 70% de la población”, aclara. Y espero que eso no ocurra, que la gente se esté dando cuenta del impacto que empieza a tener la vacunación, de los pocos casos adversos que ha sido a pesar de haber sido puesta en millones de brazos”, avisa Adolfo García-Sastre.

Eso sí, el número de vacunados para junio está todavía en el aire, pero el virólogo espera que cada vez menos personas se opongan a inyectarse la vacuna: “Se está viendo ya que tiene un impacto en el número de contagios, especialmente entre los vacunados. Espero que con esas noticias se pueda tener suficiente gente vacunada para tener un verano normal, pero ya veremos a ver como estamos”.

Vacunación para abril

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba este lunes la llegada en abril de 4,8 millones de vacunas de Pfizer (1,2 millones de vacunas por semana), algo que incrementará considerablemente el ritmo de vacunación.

De esta forma, el Gobierno mantiene el objetivo de que el 70 % de la población esté vacunada durante el verano, ha dicho Darias, quien ha adelantado, además, que esta semana se aprobará la nueva vacuna de una sola dosis de la farmacéutica Janseen, que también se empezará a suministrar a partir de abril.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya