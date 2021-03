Fabiola lanza este claro mensaje tras su separación de Bertín Osborne: "He dado media vuelta"

No están siendo meses fáciles para Fabiola Martínez. Como ella misma ha confesado, no era la primera vez que la pareja se distanciaba, sin embargo, esta sí parece que ha sido la definitiva: "Han sido muchos los momentos que hemos intentado solventar nuestros problemas. Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos''.

Una decisión que no está resultando fácil, ya que la pareja llevaba dos décadas juntos y tienen dos hijos en común, por lo que existe un enorme cariño y respeto entre ambos. Siempre lo ha existido y es algo que no ha cambiado tras la separación.

EL CORAJE DE FABIOLA

Sin embargo, la venezolana sabe que debe salir adelante. Y no le faltan fuerzas. Hace unos días veíamos a la modelo en el teatro, donde disfrutó muchísimo de la obra "La Mentira" junto a Gema Lozano. Esta era su primera aparición pública después de romper con Bertín Osborne, pero Fabiola sigue dando pasos hacia adelante.

Ahora Fabiola ha vuelto a demostrar su coraje y sus ganas de ser feliz nuevamente. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde la vemos derrochando ese sentido del humor que destacan de ella los que la conocen.

"YO ME HE DADO MEDIA VUELTA"

En la fotografía vemos a Fabiola con gafas de sol y bien abrigada. La venezolana acompaña la fotografía de una canción de Miguel Campello. Y desde luego, la letra es toda una declaración de intenciones sobre la forma en la que Fabiola Martínez afronta su futuro: "Hay tantas calles por andar, tantas cosas por vivir, que yo me he dado media vuelta. A mí me ha dado por sonreír".

Con esta actitud, las puertas del futuro se le están abriendo a Fabiola de par en par. La ex mujer de Bertín Osborne afronta esta nueva etapa de su vida con la tristeza de cerrar una etapa pero a la vez con una enorme ilusión.

LAS PALABRAS DE BERTÍN: NO HAY NADIE IGUAL

De hecho, se ha matriculado en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas, estudios que pretende complementar con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica.

Desde la separación de Bertín y Fabiola, el presentador de "Mi casa es la tuya", de Telecinco, solo ha tenido palabras de gratitud hacia la que durante veinte años ha sido la mujer de su vida. Incluso lo ha hecho públicamente. En su cuenta de Instagram, el andaluz la definía como "la mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me corto la coleta como los toreros".

