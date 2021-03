El Parlamento Europeo retira la inmunidad de Puigdemont

El pleno del Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad de los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como solicitó la Justicia española a principios de 2020, lo cual permitirá reactivar las euroórdenes en su contra.

Según el resultado de la votación de ayer anunciado este martes, el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont salió adelante por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, mientras que el de Comín y el de Ponsatí prosperaron por 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, anunció al inicio de la jornada del pleno la vicepresidenta del PE Heidi Hautala.

Aunque el voto es secreto, se posicionaron a favor el Partido Popular Europeo y la mayoría de los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europea y los Conservadores y Reformistas, según fuentes de estos partidos, mientras que ya habían avanzado su voto en contra tanto los Verdes como la Izquierda.

El trámite no supone que Puigdemont, Comín y Ponsatí pierdan su condición de eurodiputados ni que sean extraditados automáticamente, sino que se reinicien las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas el año pasado cuando asumieron su escaño como eurodiputados.

El voto culmina un proceso que comenzó en enero de 2020, cuando el Tribunal Supremo pidió el suplicatorio, pero que se ha visto obstaculizado por las restricciones a las reuniones presenciales que ha conllevado la crisis del coronavirus y no ha podido terminarse hasta un año y dos meses después.

Puigdemont, Comín y Ponsatí prevén dar este mismo martes una rueda de prensa para reaccionar al resultado y ya han dejado entrever que recurrirán la decisión del pleno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero ello no paralizaría la retirada del privilegio de la inmunidad y se podrían reactivar las euroórdenes.

No es la primera vez que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se enfrentan a este proceso. Además, hay precedente que corre a su favor y es la decisión de la justicia sobre el ex conseller Lluís Puig, él no es Eurodiputado y por lo tanto se tuvo que sentar en el banquillo hace unos meses. Entonces la justicia belga aseguró que la autoridad española que emitió la euroorden, es decir el Tribunal Supremo, no era la competente para hacerlo.

Bélgica, el país en el que se encuentran los tres encausados desde 2017, es la gran esperanza que todos ellos tienen para que su situación no cambie aún perdida la inmunidad. Porque, hasta ahora, España se ha encontrado con tres negativas para conseguir la extradición.