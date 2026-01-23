Alberto: "Yo tengo que llevar una baliza V16 de localización en el coche mientras que un tren desaparece, y tienen que llamar a la interventora para saber dónde está"

“Yo tengo que llevar una baliza V16 de localización en el coche mientras que un tren desaparece, y tienen que llamar a la interventora para saber dónde está”. La reflexión, enviada por un oyente llamado Alberto al programa 'La Linterna' de COPE, resume la perplejidad y la indignación ciudadana tras el accidente ferroviario de Adamuz que ha costado la vida a 45 personas. En la tertulia del programa, dirigida por Expósito junto a los periodistas Mayte Alcaraz y Antonio Arráez, se han analizado las múltiples incógnitas que rodean la tragedia.

Un sistema de control a ciegas

Uno de los puntos más controvertidos que ha destapado el siniestro es el aparente fallo en los sistemas de comunicación y seguimiento de los trenes. El hecho de que desde el centro de control no se detectara la colisión de forma automática y fuera necesario contactar por teléfono con la tripulación para conocer el paradero del Alvia ha generado un intenso debate. La interventora, con una herida en la cabeza, fue quien atendió la llamada en medio del caos.

Según se ha analizado en la tertulia, el personal de Adif no supo que los trenes habían impactado. Un perito judicial ha explicado que en el puesto de mando de Atocha, cada tren es un simple “puntito rojo” y que el sistema no alerta visualmente de un choque. “Es para echarse a temblar”, ha lamentado la periodista Mayte Alcaraz al conocer estos detalles.

Las grúas siguen trabajando en el convoy del tren Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva el pasado domingo

El 'suflé emocional' que indigna a los maquinistas

En el plano político, la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha centrado gran parte del análisis. Sus declaraciones sobre un “suflé emocional” para calificar la convocatoria de huelga de los maquinistas han provocado un profundo malestar en el sector, que ya venía alertando del agotamiento del sistema.

Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF, ha calificado las palabras del ministro como “insultantes” en 'La Linterna'. “Cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues, la verdad que es un poco insultante”, ha señalado, recordando que las víctimas podrían haber sido “cualquiera de nosotros”.

El debate sobre la figura del ministro ha enfrentado a los tertulianos. Mientras Antonio Arráez ha defendido que Puente “está gestionando con buena nota esta crisis”, mostrándose “sincero” y en “modo crisis”, Mayte Alcaraz ha sido mucho más crítica. La periodista ha recordado el historial de polémicas de Puente en redes sociales y ha puesto en duda su cambio de tono.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

“Tienes el crédito vencido, y entonces es complicado creerle”, ha afirmado Alcaraz, quien sospecha que la nueva actitud del ministro responde al temor de que “hay responsabilidades que le puedan afectar”. Ha criticado que su amabilidad actual no existiera “cuando las vacas eran gordas” y ha recordado que el ministro fue elegido “para montar relatos”, no para gestionar.

Dudas sobre la inversión y el mantenimiento

Más allá de la gestión de la comunicación, el foco se ha puesto en las causas de fondo del accidente. Los profesionales llevaban meses advirtiendo de problemas y de la necesidad de más inversión. El representante de SEMAF ha insistido en que se debe aplicar un “mantenimiento más exhaustivo” y aumentar los controles sobre las vías, especialmente tras el incremento de circulaciones.

La periodista Mayte Alcaraz ha apuntado a que la crisis era “la más anunciada, prevista y avisada del mundo” y que el Gobierno “podía haber oído, aceptado y asumido las demandas de los profesionales”. Se ha abierto así el debate sobre si la inversión en mantenimiento es suficiente para soportar la creciente densidad de tráfico en corredores como el de Madrid-Barcelona, donde el número de incidencias se ha disparado.

Mientras la investigación de la Guardia Civil avanza, centrada en la posible rotura de un raíl, y con 29 heridos aún hospitalizados, la sociedad sigue buscando respuestas. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha sido elogiado por su tono institucional, llamando a no “entrar en polémicas” en estos momentos. Una actitud que dignifica la política en medio de una tragedia que ha dejado 45 vidas rotas y un sistema ferroviario bajo la lupa.