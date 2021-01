Herrera carga contra Illa por su última polémica, entre lo más leído de este jueves

Audio

En clave política, Herrera ha analizado las palabras de Salvador Illa a su sucesora, Carolina Darias, diciendo que disfrutará de su cargo: "Se debe tener cuajo para decir, el que se va con 80.000 muertos, que va a disfrutar con un panorama parecido. La pandemia presionando, Sanidad se vuelve a enfrentar a las comunidades y con la ministra que se echó a la calle el 8-M diciendo que el machismo mataba más que el coronavirus".

El doctor Gaona ha realizado un análisis pormenorizado de la situación epidemiológica actual en 'Informe COVID'. Para el facultativo, el número de fallecidos en nuestro país "no es ninguna broma. Nos estamos aproximando poco a poco a los mil muertos". Además, él ha propuesto un término alternativo al 'pico' de la ola, mencionado en numerosas ocasiones en los medios de comunicación. El doctor habla de un abismo ya que "describe el momento actual en el que nos encontramos".

Ya es de todos conocida la capacidad de Vicente Vallés para cuestionar algunos de los excesos del actual gobierno de coalición simplemente enumerando algunos hechos acontecidos. Este mismo miércoles, ha sido nada más empezar el programa que, además, ha introducido una breve, pero contundente valoración sobre el futuro que le espera al presidente Pedro Sánchez. Está claro que la situación de España es de lo más preocupante en plena tercera ola, por lo que Vallés tiene muy claro a qué se agarra el líder nacional de los socialistas.

El aumento de contagios por coronavirus ha acaparado el debate de 'Espejo Público'. Esto se debe a que los casos por la covid-19 se han disparado este mes de enero, por lo que nos encontraríamos en plena tercera ola de la pandemia. A raíz de esto, la marcha de Salvador Illa como ministro de Sanidad para convertirse en candidato en las elecciones catalanas ha sido muy polémica, ya que muchos le acusan de abandonar en un momento muy complicado para los ciudadanos.

Es por esto por lo que, este jueves, 'Espejo Público' ha realizado una entrevista a Illa, a través de una conexión en directo, en la que ha hablado de sus "errores" cometidos durante la pandemia, de Fernando Simón, de las elecciones catalanas y de lo primero que hará en el caso de salir victorioso.

Fabiola ha decidido romper su silencio y hacer públicas las razones que han motivado su separación de Bertín Osborne. Según Fabiola, que todavía mantiene su apellido de casada 'Osborne', reconoce que ''han sido muchos los momentos que han intentado solventar sus problemas, se han dado tiempo y han creído que podría ir a mejor'', pero la realidad es muy diferente. Ella admite que ''aunque hay amor y cariño, eso no es suficiente''. ''Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos'', cuenta a Semana. Y es que, no es la primera vez que se han tomado un tiempo evitando llegar a la separación definitiva como ahora: ''Darnos un tiempo ya lo hemos hecho varias veces. La diferencia es que ahora los niños ya lo saben'', revela.