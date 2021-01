Susanna Griso interrumpe a Illa al hablar de la "cesión" de Fernando Simón: "Como la copa de un pino"

El aumento de contagios por coronavirus ha acaparado el debate de 'Espejo Público'. Esto se debe a que los casos por la covid-19 se han disparado este mes de enero, por lo que nos encontraríamos en plena tercera ola de la pandemia. A raíz de esto, la marcha de Salvador Illa como ministro de Sanidad para convertirse en candidato en las elecciones catalanas ha sido muy polémica, ya que muchos le acusan de abandonar en un momento muy complicado para los ciudadanos.

Es por esto por lo que, este jueves, 'Espejo Público' ha realizado una entrevista a Illa, a través de una conexión en directo, en la que ha hablado de sus "errores" cometidos durante la pandemia, de Fernando Simón, de las elecciones catalanas y de lo primero que hará en el caso de salir victorioso.

En primer lugar, Susanna Griso se ha interesado por saber su opinión sobre la gestión de Fernando Simón: "Han sido muchos los bandazos, las contradicciones, nos ha faltado material, hemos tenido el récord de contagios... ¿No debería haber cesado al doctor Simón mucho antes?".

"Mire, Fernando Simón es un servidor público como la copa de un pino, si me lo permite. Yo le tengo mucho aprecio al trabajo que ha hecho y, es verdad, que nos estamos enfrentando a un virus, con muchos aspectos desconocidos, que hemos ido descubriendo. A mí, estas personas que aciertan la quiniela los lunes, no me merecen mucho reconocimiento ni ningún mérito", ha respondido el ministro saliente de Sanidad.

"Y el doctor Simón ha sido una persona honesta y trabajadora que no ha escatimado, se ha rodeado de un equipo muy potente, que ha trabajado coco a codo con las comunidades autónomas, en conexión con los organismos internacionales... Yo creo que ha hecho una labor, si me lo permite, muy decente y ojalá hubiera muchos más Fernando Simones en ese sentido", ha concluido Illa, dejando claro que está muy satisfecho con el trabajo de Simón.

La respuesta de Susanna Griso

"Bueno, si más allá de ser decente, hubiese sido una buena labor... Tal vez a este país le hubiera ido un poquito mejor, perdóneme, señor Illa. En fin, es difícil de sostener tantísimas contradicciones en este último año", le ha interrumpido la presentadora del espacio de Antena 3, contradiciendo así su opinión.

"Le acusan de pensar en clave electora en vez de en sanitaria por el hecho de que el PSC se resistía a retrasar estas elecciones del 14 de febrero...", ha declarado Griso, cambiando de tema. "El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que ha hecho es estimar una petición cautelar y, por tanto, la campaña electoral va a empezar esta noche", ha aclarado el político.

"Cuando he sido ministro de Sanidad, yo y mi partido, en todo momento hemos antepuesto siempre la protección de la salud de las personas, pero el derecho al voto es un derecho fundamental y, cuando se tomar las precauciones debidas, se puede ejercer. Es un acto debido dado la situación de Cataluña en la que no hay un presidente. Por tanto, esos comentarios que usted me refiere me parece fuera de lugar", ha añadido, opinando que cree necesario que se lleven a cabo las elecciones catalanas.