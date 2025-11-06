Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE: "Hay una muy buena noticia en el Barcelona y es que Lamine Yamal ha jugado a un gran nivel"

El FC Barcelona rescató un valiosísimo empate frente al Brujas (3-3) de la mano de un gran Lamine Yamal, quien volvió a mostrar su mejor versión tras la pubalguia. El partido fue un ida y vuelta constante y los de Hansi Flick pudieron marcar más goles de no ser por el larguero de la portería defendida por Nordin Jackers.

EFE BRUGES (Belgium), 05/11/2025.- Lamine Yamal of Barcelona celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League league phase match between Club Brugge KV and FC Barcelona, in Bruges, Britain, 05 November 2025. (Liga de Campeones, Bélgica, Reino Unido, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

El punto es bueno para no perder el tren de los primeros ocho clasificados, pero los tres goles del equipo belga retrataron a la defensa azulgrana. El Brujas logró destrozar con su velocidad al Barça y los tres goles nacieron de rápidos contragolpes que nadie pudo parar.

DE JONG HACE AUTOCRÍTICA TRAS EL PARTIDO

Frenkie de Jong ha reconocido en los micrófonos de 'Movistar+' que su equipo tiene que hacerlo "mucho mejor" y afirmó que "si encajas tres goles, es muy difícil ganar" a cualquier rival.

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona hizo autocrítica y comentó: "Hay cosas que tenemos que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando, pero no siempre lo transmitimos en el campo".

Además, De Jong reconoció que el Barça es "débil" en las contras, las vigilancias, la presión y por cómo se posiciona en defensa.

KURT DESPLENTER/Belga/Sipa USA / Cordon Press Club's Hans Vanaken and Barcelona's Do Fernandez fight for the ball during a game between Belgian Club Brugge KV and Spanish FC Barcelona, on Wednesday 05 November 2025 in Brugge, on day four of the League phase of the UEFA Champions League tournament. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER (Photo by KURT DESPLENTER/Belga/Sipa USA) *** Local Caption *** 65301876

Y, al ser preguntado por las diferencias entre el rendimiento de este curso y del pasado, dijo: "Creo que lo del año pasado lo tenemos que dejar fuera. El año pasado tampoco fuimos el mejor equipo de Europa. Tenemos que mejorar porque el año pasado no ganamos la 'Champions' y encajamos demasiados goles. Si encajas tres goles, es muy difícil ganar".

Por último, ha elogiado el buen partido del delantero Lamine Yamal. "Si sigue trabajando, no nos tenemos que preocupar por su nivel", ha zanjado.

JUANMA CASTAÑO DESTACA LA BUENA NOTICIA EN EL BARCELONA

Juanma Castaño, pese al empate y las muchas dudas mostradas por el Barcelona en defensa, quiso destacar en la buena noticia que dejaba el partido de este miércoles.

EFE Lamine Yamal celebrando uno de sus goles contra el Brujas.

"Lamine Yamal ha jugado contra el Brujas a un gran nivel", aseguraba el director de El Partidazo de COPE.

Y agregaba seguidamente sobre el joven futbolista azulgrana: "Empieza a ser el Lamine que vimos la temporada pasada. O dicho de otra forma, Lamine nos ha recordado hoy al que vimos el año pasado".

