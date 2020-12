El doctor Gaona tiene claro lo que no hay que hacer en Navidad para evitar una “carnicería”: “Es muy español”

El doctor José Miguel Gaona ha aclarado este sábado en Fin de Semana el ‘efecto’ que puede provocar que los contagios por coronavirus se disparen esta Navidad en España y que es bastante propio de nuestro país. El psiquiatra forense hacía suya una frase del gobierno italiano que esta semana, ante el aluvión de positivos por Covid-19 deben “evitar una carnicería”. Y es que, al menos en España, el número de contagios ayer viernes fue de 8.745 solo en las últimas 24 horas.

“Queremos echar un vistazo a cómo comportarnos en estas fechas. Gaona ha sacado con otros científicos un tutorial de cómo comportarse en Navidad”, introducía Cristina López Schlichting durante la tertulia de chicos. Y es que José Miguel Gaona, colaborador habitual de COPE cada semana, traía a la mesa la iniciativa NavidadesSeguras.es. “Es la guía que los inexistentes expertos tenían que haber hecho y que todavía estamos esperando”, explicaba el tertuliano.

“Aborda desde un punto de vista científico lo que se puede hacer y lo que no, bajo ningún concepto”, argumentaba Gaona, antes de advertir de que son pautas que no gustarán a todos: “En algunos momentos los científicos tenemos que decir lo que los políticos muchas veces no se atreven a decir”.

Gaona: qué no hay que hacer en Navidad

“La primera recomendación, lo siento, pero es muy aguafiestas: si usted tiene una burbuja familiar estos días, no invite a nadie”, explicaba el doctor al resto de la mesa de habituales de Fin de Semana. “¿Tiene que viajar? No viaje”. Unas palabras que tampoco eran del gusto del propio Gaona, que subraya que estamos en “meses críticos”: “Perdonadme, pero estamos en unos meses críticos para la salud. Diciembre, enero, febrero y marzo serán las de muertes por neumonía”.

Porque la Navidad, como suele ser habitual, es una época propicia para contagios en la que la neumonía se junta al virus y las celebraciones familiares. “En Italia tienen 1.000 muertos diario y lo tienen clarísimo: “Tenemos que evitar una carnicería” Y han puesto un toque de queda a las 22 horas”, explicaba Gaona a Cristina. “Una cosa es lo que queremos escuchar y otra, lamentablemente, la que va a pasar”, comentaba en antena.

Gaona y el efecto ‘picaflor’

El propio experto destapaba este viernes en su canal de Youtube el principal motivo por el que los españoles son más propensos a contagiarse en Navidad: “Existe el efecto picaflor, algo muy español: voy a visitar a unos amigos a las 20 horas, luego a casa de unos terceros a las 22h, y termino en mi casa con mi familia a las 22:30h y lo único que consigue es expandir, si hay un contagiado”, comentaba. Eso sí, incidía: “Contagiar, pero a lo bestia”.

Además, el doctor Gaona explica la advertencia del modelo económico alemán que predice los contagios: “Hay un modelo matemático que dice que podemos tener un escenario peor que el de la primera ola”.