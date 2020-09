El 'dardo' de Herrera a Dolores Delgado tras su último favor a Sánchez, entre lo más leído de este martes

Vídeo

¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Del Gobierno. Pues eso. Bueno, pues eso. La Fiscalía de Dolores Delgado, es verdad que aquí las apuestas estaban 100 a 1 o 1 a 100, ha pedido al Supremo que rechace todas las denuncias presentadas contra el Gobierno por errores, negligencias durante la gestión de la covid que, si quieren, ahora las repasamos una a una, pero ni una sola de las 20 querellas que se han presentado contra el Ejecutivo merecen ser consideradas por parte del Ministerio Público.

El informe del fiscal no es vinculante, pero evidentemente es una opinión de mucho peso ante un tribunal. Fíjense ustedes porque la Fiscalía que tantos casos actúa con un afán inquisitorial notable, con una sorprendente capacidad para convertir indicios en delitos, en este caso los ha despejado todos a córner y cada uno de los argumentos de los distintos querellantes no han valido la pena.

Es bueno saber si la Fiscalía matendrá ese mismo criterio exculpatorio cuando lleguen querellas contra otras administraciones que no sean el Gobierno central. Vamos a ver si en este asunto también hay una intolerable vara de medir. En fin, por otra parte, con o sin acusación penal, es muy sorprendente que no haya ningún reproche contra errores gravísimos. Oiga, aquí hemos visto accidentes como el del tren de Angrois o como el metro de Valencia que sí han sido objeto de todo tipo de investigaciones. Y, sin embargo, ante lo más grave que ha ocurrido en España en su historia reciente, la Fiscalía pretende que no se investigue nada. Estamos muy interesados en investigar qué pasó hace 80 años con la Guerra Civil, como si no se hubiera investigado bastante, pero lo que ha pasado hace cuatro meses, de eso corramos un tupido velo.

El director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, Pedro Alonso, ha valorado en las últimas horas a través de RTVE el papel que ha jugado España en la pandemia y cuál es la situación real, en la que nos hemos acostumbrado a ver cada vez más casos de la covid-19 en nuestro país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya en junio afirmaba que España había eliminado la covid-19 y en las últimas horas el director de la Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, anunciaba a través de una rueda de prensa que España era uno de los países donde menor letalidad había. Una afirmación que ha sido desmentida posteriormente por varios medios de comunicación.

Pedro Alonso no ha sido optimista y ha querido advertir que nuestro país se encuentra ante una situación "calamitosa" por los errores que se han hecho desde la desescalada hasta aquí.

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más leídos en lengua española, además de formar parte de la Real Academia Española. Aun así, no rehúye un terreno poco fecundo en la presencia de figuras de nuestras letras como son las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter, Reverte analiza algunos de los acontecimientos que la actualidad brinda a nuestro país y al mundo. Otras veces tan solo recuerda algunas de sus anécdotas que guarda con más cariño o comparte las nuevas que le van ocurriendo, como en los últimos días en los que, navegando, se hizo un sangriento corte en la mano.

Esta vez, Pérez-Reverte, ha querido publicar la entrevista que un medio portugués, el periódico 'Diário de Noticias', le ha realizado. En esta, el escritor de Cartagena repasa algunos de los hitos más importantes de la relación entre España y Portugal y llega a conclusiones que no han dejado indiferentes a muchos de sus seguidores y detractores.

Santiago Abascal ha asistido como invitado a 'El Programa de Ana Rosa' para comentar la situación en la que se encuentra actualmente España, aclarar cuál es la posición de Vox ante esta crisis sanitaria y explicar cómo van a llevar la moción de censura al Gobierno.

Respecto a quiénes liderarán la moción de censura, el político ha afirmado que desconoce la posición del PP pero, sin embargo, ellos están decididos a llevarla a cabo: "No hemos determinado de manera definitiva quién encabezará esa moción, pero estamos dispuestos a asumirla porque es un acto de justicia entre los españoles".

Asimismo, ha confirmado, al igual que anunció a finales de julio, que la moción de censura se desarrollaría en septiembre: "Tenemos fecha, será en septiembre, tenemos hasta el día el 30".

Nadie, nadie ha felicitado a la Fiscalía por recomendar el archivo de la causa de quienes intentaban saber porqué somos el país occidental que peor ha gestionado la pandemia, y quiero obviar ese vacío felicitándola por el sosiego mostrado. Porque la Fiscalía, que dirige la antigua ministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha tenido uno de esos días tranquilos y de moderado entusiasmo gubernamental. Pillamos a la Fiscalía en uno de esos días de admiración enardecida y lo mismo recomienda al juez detener a los denunciantes por sospechosos. Asimismo, parece que la comisión que el PP quiere promover en el Parlamento para saber las causas por las que estemos ganando el campeonato de la mala gestión, no va a salir adelante. Bien. Pero la vida siempre compensa una cosa con otra, y no sabremos lo que sucedió hace unos meses, pero gracias a la Ley de la Memoria democrática, vamos a saber con detalles lo que sucedió hace 84 años, sobre todo lo que sucedió en uno de los bandos de la guerra civil, el de los malos, porque en el otro ya sabemos que se fusilaba en defensa propia y sin mala intención.