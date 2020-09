Ana Rosa le hace la pregunta más temida a Santi Abascal: "¿Ha hecho usted la mili?"

Santiago Abascal ha asistido como invitado a 'El Programa de Ana Rosa' para comentar la situación en la que se encuentra actualmente España, aclarar cuál es la posición de Vox ante esta crisis sanitaria y explicar cómo van a llevar la moción de censura al Gobierno.

Respecto a quiénes liderarán la moción de censura, el político ha afirmado que desconoce la posición del PP pero, sin embargo, ellos están decididos a llevarla a cabo: "No hemos determinado de manera definitiva quién encabezará esa moción, pero estamos dispuestos a asumirla porque es un acto de justicia entre los españoles".

Asimismo, ha confirmado, al igual que anunció a finales de julio, que la moción de censura se desarrollaría en septiembre: "Tenemos fecha, será en septiembre, tenemos hasta el día el 30".

Tal y como ha explicado Abascal, el motivo por el que se decantaron por la dicha moción de censura es "para censurar al Gobierno, proponer un gobierno alternativo y para devolver la voz a los españoles porque el gobierno de Sánchez nace desde la mentira y fraude, se les dijo que no iban a pactar con los separatistas, comunistas ni con los herederos del terrorismo...". Además, ha apuntado que "nos ha llevado al mayor confinamiento del mundo, un Gobierno en manos de mafias".

"El Gobierno está en manos de las mafias, en manos de mafias de la corrupción, en manos del narcotráfico con conexiones iberoamericanas, es inaceptable que entrasen maletas de una narcodictadura venezolana conducidas por Ábalos, en manos de mafias de la inmigración ilegal, mafias de okupas, mafias de golpistas de los que se quiere liberar de la cárcel y de una mafia heredera del terrorismo", ha revelado Abascal refiriéndose al papel del PSOE en España. "Mentir sobre los pactos como lo ha hecho Pedro Sánchez... eso no lo ha hecho nadie en nuestra democracia", ha sentenciado.

Por otro lado, Ana Rosa Quintanaha querido hacer hincapié en la mili del líder de Vox: "¿Ha hecho usted la mili?", ha preguntado. "Yo he hecho una mili peor... pedí prórrogas cuando estaba el servicio militar porque estaba estudiando", ha contestado Abascal. "Tras estudiar, fui concejal donde me pusieron escolta con 23 años, he hecho más mili de la que han hecho algunos", ha agregado.

La opinión de Abascal sobre la figura del rey y el Gobierno

De la misma manera, el entrevistado ha compartido su posición ante la polémica del emérito: "Creo que el rey está mejor en España y que los que están mejor fuera del país son los separatistas y terroristas".

"Sánchez está dispuesto de vender a su madre por llegar al poder", ha declarado Abascal tras escuchar a Pedro Sánchez hablar sobre Igor González, preso de la banda de ETA. "Esta declaración es un insulto a muchas víctimas, muchas familias que han pasado lo peor y ver que el presidente del Gobierno muestra sensibilidad con un terrorista que se ha quitado la vida en prisión tras una vida llena de crimen y que no ha mostrado esa sensibilidad con tantos guardias y policías que se han suicidado por su lucha contra el terrorismo, eso demuestra quién es Pedro Sánchez", ha concluido.