Fernando Simón vuelve a caer en la ‘trampa’ de la hemeroteca: "Nos han mentido desde el principio"

Fernando Simón no deja de protagonizar la actualidad española. Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas para quedarse, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias está en boca de todo el país día sí y día también. Es lo que tiene comparecer de forma habitual como experto del Gobierno para informar sobre la evolución de la pandemia.

Su papel preponderante en el equipo que intenta gestionar todo lo relativo a la covid-19 en el Ministerio de Sanidad le ha granjeado no pocas críticas. En especial, desde marzo, cuando el virus empezó a ser un problema de gran envergadura en España.

Ha habido varias declaraciones polémicas de Simón, que reaparecen de cuando en cuando en las redes sociales para atormentarle: que el coronavirus apenas iba a incidir en el territorio nacional, que las mascarillas no eran útiles… También sus momentos más virales han jugado en contra suya, como las toses en directo por haberse tragado una almendra o la broma al respecto de meterse el dedo en la nariz.

Entre los mensajes más críticos dirigidos al epidemiólogo en las últimas horas, hay uno especialmente comentado.

Fernando Simón vuelve a caer en la ‘trampa’ de la hemeroteca

El momento protagonizado por Simón que ha sido objeto de muchos comentarios negativos tiene que ver con los test PCR y los aeropuertos. El pasado 16 de junio, Simón valoró este asunto en rueda de prensa.

“El realizar pruebas diagnósticas a la llegada de los aeropuertos es (más de pruebas, digamos, de interés, como pueda ser la PCR) inviable. Tanto por los tiempos que cuesta como por los recursos que requiere como por el período de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares. Y, además, porque no garantiza en absoluto que uno o dos días después vaya o no a haber casos entre esos que inicialmente dieron negativo”, comentó entonces.

Es este fragmento de vídeo el que se ha viralizado ahora junto a una noticia de este sábado, cuyo titular afirma: “El sector turístico celebra el anuncio de España de hacer PCR en aeropuertos”.

“Ahora es cuando se mete el dedo en la nariz”, ha comentado el tuitero que ha popularizado el montaje a partir del cual han llegado numerosas críticas hacia Simón.

“Tarde. Llegan tarde desde el principio: con las restricciones de vuelos, con la prohibición de actos multitudinarios, con el uso de las mascarillas, con los test... Y nos han mentido desde el principio”, se lamentaba otro usuario.

“Es todo pura improvisación... Todavía habrá quien alabe esta gestión”, se aportaba desde una cuenta más.

Herrera, sobre la “mucosidad” de Fernando Simón: “Me lo paso todo por aquí”

El periodista Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', se ha referido este viernes a una de las noticias del día y que tiene como protagonista al director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.Este se ha vuelto en personaje público antes de que estallase la pandemia en España, donde informaba del estado de la pandemia a nivel nacional y a nivel mundial.

Los primeros meses se resumía en contar qué sucedía en Italia y en otros países afectados, pero la epidemia llegó a nuestro país con una gran incidencia y se tuvieron que tomar decisiones, como el confinamiento o la desescalada, donde él tenía que estar presente.

Aunque en más de una ocasión se ha visto envuelto en más de una polémica, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como el presidente de Gobierno Pedro Sánchez han salido en su defensa, distanciándose de las críticas que parte de la opinión pública ha hecho a Simón durante los últimos meses.

Las polémicas de Fernando Simón

Una de las polémicas más sonadas ha sido la que ha tenido que ver con el uso de mascarilla. Hace meses fue él quien dijo su baja efectividad, y ahora en cambio su uso es obligatorio. Pero una de las imágenes más curiosas que ha protagonizado a Simón ha sido cuando antes de empezar su rueda de prensa habitual en el Ministerio de Sanidad se atragantó con una almendra.

Aunque pidió disculpas a la opinión pública y quedó en nada, las redes explotaron con la versatilidad de Simón, quien se ha convertido una de las personas más conocidas de toda la pandemia. En esta ocasión, Carlos Herrera ha hecho referencia a la última polémica que ha envuelto a Simón. Y es que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido protagonista por una pillada en plena rueda de prensa. En concreto, los micrófonos de diversos medios cogieron este testimonio: "Voy a meterme el dedo en la nariz".

La respuesta de Herrera

El director de 'Herrera en COPE' este viernes le ha querido dejar un mensaje claro a Simón en referencia a esta actitud que ha mostrado en plena rueda de prensa. "Simón vuelve a ser noticia no por los datos que ofrece, sino por algunas cosas que dice y que solo entiende él. No se sabe a qué responde, alguna mucosidad, me lo paso todo por aquí...", con un tono que ha lamentado.