Herrera: "La Fiscalía investiga lo que pasó en la Guerra Civil, pero corre un tupido velo sobre la pandemia"

Dos horas llevamos aquí desde que hemos comenzado a las 6 de la mañana. Usted se incorpora ahora, bienvenido o bienvenida. Me imagino que ya tienen media vida hecha a lo largo de estas dos horas, a lo largo del inicio de esta mañana de hoy, que es un día en el que prácticamente en todo el territorio peninsular se ve la borrasca o se nota la borrasca que nos va a acompañar durante esta semana.

Saben ustedes que hoy noticia de alcance es que en Venus han encontrado un gas fétido que solamente, dicen los expertos, puede en esa concentración haberse producido por métodos, bueno, por la presencia de microbios, es decir, que en Venus podría haber habido microbios. Hombre, de un microbio a un tío hecho y derecho o con pinta de extraterrestre hay una gran distancia, pero es cuiosa la noticia que si quieren después hablamos de ella.

Aquí en España seguimos con los importante, que sigue siendo la epidemia de la covid. Ayer fallecieron 101 personas, se han registrado 908 ingresos entre 346 altas, es decir, que ahora mismo está entrando en los hospitales más gente de la que está saliendo. Es evidente que esto no tiene nada que ver con lo que vivimos la pasada primavera, pero, oigan, la OMS, y ahí ya cada uno hace el caso que quiera a la OMS, pero, en fin, se supone que saben de lo que hablan, ha advertido que octubre y noviembre van a ser dos meses delicados, es decir, que se van a incrementar las cifras de mortalidad. Y como lo de la vacuna cada uno que habla la sitúa más lejos...

Antes la vacuna parecía que iba a estar a final de año, primeros del 2021, pero ahora todo el que tiene un micrófono delante dice que de eso absolutamente nada, con lo cual, en fin, sería muy aconsejable que el Gobierno de España en vez de lavarse las manos y trasladar toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, actuara por una vez con algo de previsión, si es posible de anticipación.

En vez de marearnos a todos con unas cifras imposibles de interpretar, que dieran información clara, transparente, inteligible. Si para esto es necesario que el surfista Simón se quede haciendo surf en el Atlántico metiéndose el dedo en la nariz debajo del agua, que lo haga. Pero, hombre, sería muy de agradecer que en vez de ir a salto de mata como llevamos meses, se preparara un instrumento legal que nos permita no volver al estado de alarma. Hemos sido los peores en la primera ola y estamos siendo los peores en esta segunda parte de esta primera ola o segunda ola, como lo quieran llamar. No escucho pedir que el Gobierno intente anticiparse por una vez a los acontecimientos, actuar como se espera que actúe un gobierno responsable.

LA FISCALÍA, AL SERVICIO DEL GOBIERNO

Hombre, que tiene, además, una suerte, que a su favor tiene a la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Del Gobierno. Pues eso. Bueno, pues eso. La Fiscalía de Dolores Delgado, es verdad que aquí las apuestas estaban 100 a 1 o 1 a 100, ha pedido al Supremo que rechace todas las denuncias presentadas contra el Gobierno por errores, negligencias durante la gestión de la covid que, si quieren, ahora las repasamos una a una, pero ni una sola de las 20 querellas que se han presentado contra el Ejecutivo merecen ser consideradas por parte del Ministerio Público.

El informe del fiscal no es vinculante, pero evidentemente es una opinión de mucho peso ante un tribunal. Fíjense ustedes porque la Fiscalía que tantos casos actúa con un afán inquisitorial notable, con una sorprendente capacidad para convertir indicios en delitos, en este caso los ha despejado todos a córner y cada uno de los argumentos de los distintos querellantes no han valido la pena.

Es bueno saber si la Fiscalía matendrá ese mismo criterio exculpatorio cuando lleguen querellas contra otras administraciones que no sean el Gobierno central. Vamos a ver si en este asunto también hay una intolerable vara de medir. En fin, por otra parte, con o sin acusación penal, es muy sorprendente que no haya ningún reproche contra errores gravísimos. Oiga, aquí hemos visto accidentes como el del tren de Angrois o como el metro de Valencia que sí han sido objeto de todo tipo de investigaciones. Y, sin embargo, ante lo más grave que ha ocurrido en España en su historia reciente, la Fiscalía pretende que no se investigue nada. Estamos muy interesados en investigar qué pasó hace 80 años con la Guerra Civil, como si no se hubiera investigado bastante, pero lo que ha pasado hace cuatro meses, de eso corramos un tupido velo.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PP SOBRE LA PANDEMIA

Ayer Pablo Casado anunció aquí que pedirá una comisión de investigación de lo que pasó en la pandemia. Hombre, es lo mínimo que se puede exigir, saber qué ha ocurrido, qué ha pasado para que hayamos tenido la mayor tasa de incidencia de la enfermedad de casi toda Europa y una de las peores del mundo. ¿O es aque aquí solo se va a investigar lo que les interesa a los partidos de Gobierno y no lo que se ha llevado la vida por delante de 50 mil personas? 50 mil, Sánchez, que son 50 mil, no 29 mil.

Bueno, después de la sonora derrota parlamentaria de la semana pasada, el Gobierno anunció ayer que va a permitir a los ayuntamientos gastar el superávitdeja porque deja sin efecto la regla de gasto. Esta decisión deja en suspenso lo de la regla de gasto al mismo tiempo que Europa deja en suspenso el pacto de estabilidad, que fue la salida razonable a las demandas de los ayuntamientos. Pero esa medida no le permitía al Gobierno central meter mano en esa hucha de 14 mil millones que han generado los ayuntamientos gracias al corsé financiero que les impuso Montoro en su día y luego, gracias a su buena gestión. Ahora la lucha sigue porque no van a poder acceder a ella, pero sí podrán gastar más aquellos que tengan unas cuentas equilibradas. Fíjense qué curiosos efectos tienen las derrotas parlamentarias: lo que hace unos días era según la ministra de Hacienda imposible, inconstitucional, se ha convertido en un par de días en una solución perfectamente legal. Hay que ver.

EL LAVADO DE IMAGEN DE BILDU

Y el Gobierno también le cuento que sigue sus contactos a todas bandas para la negociación de los Presupuestos. La última novedad es la negociación con Bildu, que de tanta operación de lavado de cara por parte de este Gobierno, ya la luce... Bueno, parece una porcelana china, un partido más, no como la formación política que amparó y que ampara los crímenes de ETA y que homenajea a los asesinos de ETA. Con Bildu se negocia la prórroga del estado de alarma, aquella negociación absolutamente adacadabrante la derogación de la reforma laboral y ahora los presupuestos. Incluso dar el pésame por el suicidio de un etarra sin dedicar una sola palabra al recuerdo de las víctimas.

Para este Gobierno Bildu es mucho más presentable que Vox. Y mientras el Gobierno abre el mercado persa para la subasta de apoyos a sus presupuestos o busca socios, aunque sean apestosos, sus dos almas siguen peleadas a propósito de cualquier iniciativa. La última discrepancia interna la han protagonizado la ministra de Empleo y el titular de Seguridad Social a cuenta de la prolongación de la vida laboral. Escrivá, que ve cada día cómo el agujero de la Seguridad Sociales cada día más grande, quiere dar incentivos para que los españoles sigamos trabajando después de la jubilación, cual es el caso de este que les habla, que la jubilición me llegaría pronto, pero como me han hecho fijo, pues ya aguanto.

Ayer la ministra de empleo, Yolanda Díaz, rechazó esa propuesta porque dice que retrasa la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Y este es el Gobierno que tenemos, un Gobierno que no se pone de acuerdo en decidir si quiren, si es bueno o si es malo promover la jubilación anticipada.

Y ayer reapareció Artur Mas, que descartó que vaya a ser candidato de su partido a no sé qué. Artur Mas, a nadie le importa lo que haga. Este ya no le importa a nadie. Es un tipo absolutamente amortizado, pero es el tipo que comenzó todo esto, el tipo que comenzó toda esa dinámica de las cosas que ha convertido Cataluña en una comunidad desquiciada, desguazada. Ahí lo tenían con su barbita, él diciendo no, bueno, a ver... Pues que se vaya y que se oculte porque todo esto empezó con él.