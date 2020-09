Pérez-Reverte señala al culpable de que España y Portugal no sean un mismo país: “Es una anomalía”

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más leídos en lengua española, además de formar parte de la Real Academia Española. Aun así, no rehúye un terreno poco fecundo en la presencia de figuras de nuestras letras como son las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter, Reverte analiza algunos de los acontecimientos que la actualidad brinda a nuestro país y al mundo. Otras veces tan solo recuerda algunas de sus anécdotas que guarda con más cariño o comparte las nuevas que le van ocurriendo, como en los últimos días en los que, navegando, se hizo un sangriento corte en la mano.

Esta vez, Pérez-Reverte, ha querido publicar la entrevista que un medio portugués, el periódico 'Diário de Noticias', le ha realizado. En esta, el escritor de Cartagena repasa algunos de los hitos más importantes de la relación entre España y Portugal y llega a conclusiones que no han dejado indiferentes a muchos de sus seguidores y detractores.

¿Portugal y España un mismo país? Felipe II y la capital en Lisboa

EL titular de la noticia no deja indiferente a nadie. No se presta al equívoco. Un tajante Reverte asegura que "É uma anomalia que Portugal e Espanha não sejam um mesmo Estado", o lo que es lo mismo: "Es una anomalía que Portugal y España no sean un mismo Estado". Así es como Reverte se manifiesta proclive a una suerte de unión política entre ambos países fronterizos. Una "Unión Ibérica" que compartía esl también escritor José Saramago y que Reverte achaca a la poca voluntad del monarca hispánico Felipe II y su decisión de no determinar Lisboa como capital del Reino.

Pérez-Reverte considera que, de estar ambos países unidos bajo un solo Estado o bandera, "seríamos una potencia mundial". Una unión que sería beneficiosa para nuestros vecinos portugueses según lo que ha opinado Pérez-Reverte: "Esa separación es una suerte para los portugueses porque están lejos del desastre político, económico y social en el que se ha convertido España", ha sentenciado el escritor.

La suerte portuguesa según Reverte

No contento con afirmarlo en el interior de las páginas del diario luso, ha remarcado en sus redes sociales su opinión sobre lo que sería una unión política beneficiosa para España, pero negativa para Portugal:

"Por fortuna, hoy, para los portugueses", se ha contestado a sí mismo Reverte que recordaba la "anomalía" que en sus palabras supone que los dos Estados peninsulares no conformen una única unidad político-social.

La próxima novela de Reverte, sobre la Guerra Civil

Arturo Pérez-Reverte publicará el 6 de octubre la novela 'Línea de fuego', su primera incursión en la Guerra Civil en sus tres décadas de trayectoria literaria, que está inspirada en hechos y nombres reales, aunque narra una historia ficticia, según ha adelantado la editorial este jueves en un comunicado.

La novela arranca en la noche del 24 al 25 de julio de 1938, durante la batalla del Ebro, cuando 2.890 hombres y 14 mujeres de la XI Brigada Mixta del ejército de la República cruzan el río para establecer la cabeza de puente de Castellets del Segre, donde combatirán durante diez días.

Pérez-Reverte ha ficcionado estos hechos ambientados en la Guerra Civil a partir de documentación, partes de guerra y testimonios personales sobre aquella batalla, una de las más duras y sangrientas que tuvieron lugar en suelo español.

Tal y como destaca Alfaguara, Pérez Reverte ha combinado en esta novela "rigor" e "invención" para construir un relato "de hombres y mujeres en cualquier guerra", con la voluntad de ser "ecuánime" y "fascinante", y de recuperar la memoria de los "padres y abuelos".

De esta forma, 'Línea de fuego' sitúa con "realismo" al lector entre quienes, voluntarios o a la fuerza, estuvieron no en la retaguardia, sino peleando en ambos bandos en los frentes de batalla, en una novela que, según promete, cuenta la Guerra Civil como no se había hecho "nunca antes".