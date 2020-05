La crítica de Herrera a la irresponsabilidad de Sánchez, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Aquí el problema ya ven ustedes no es que el Gobierno se quede sin apoyos, no. El problema es que el principal grupo de la oposición, oposición, no apoye la prórroga del Estado de Alarma. Es decir, el truco es tan viejo que ni siquiera se le puede atribuir a Iván redondo eso ya forma parte del ADN de la izquierda. El primero en disparar,Echenique: “si el PP no apoya será responsable de miles de muertes”, el portavoz de Podemos, miles de muertes. Pero si miles de muertos hay ya, más de 25000; y el PP no ha tenido nada que ver.

La crisis del coronavirus está golpeando con dureza a España. Si ahora parece que la tragedia sanitaria ha dado un respiro a nuestro país con las cifras de contagios y fallecidos un poco más controladas, lo que genera dudas en la sociedad es el sector económico. Las previsiones son desoladoras y más si cabe tras haber conocido el dato de paro de este martes. Entre todo esto caos, Pedro Sánchez ha sacado tiempo para atender la llamada de Melinda Gates, mujer de Bill Gates, y conocida filántropa. Sánchez aprovechó para presumir de ser llamado por semejante personalidad, aunque ocultó un pequeñísimo detalle: el coste de la llamada.

Iker Jiménez es sin duda una de las personalidades más destacadas de esta crisis del coronavirus. Comenzó hablando antes que nadie sobre la pandemia en su programa 'Cuarto Milenio' e invitando a los expertos que más sabían sobre el tema para advertir sobre sus consecuencias semanas antes de que se declarase el estado de alarma. Le llovieron las críticas y los aplausos a partes iguales, Iker decidió dejar de dar entrevistas a medios escritos y tanto su mujer y compañera de trabajo, Carmen Porter, como su equipo, cerraron filas con el presentador y se volcaron en el canal de YouTube de Jiménez.

Mucho se está hablando en los últimos días, en cuanto a la esfera política se refiere, de la prolongación del estado de alarma. A día de hoy Pedro Sánchez no tiene seguro los apoyos que necesita para conseguir en el Congreso la prórroga del confinamiento durante otros 15 días.

Tras varios tiras y afloja, el presidente del Gobierno ha llamado a Pablo Casado después de que este anunciase que el Partido Popular no iba a apoyar la prórroga. Tampoco cuenta de momento, con el apoyo de sus socios del Gobierno. Ni ERC ni PNV están contentos con las medidas que quiere implantar el Ejecutivo durante otra prórroga mientras que estos partidos, en boca de Gabriel Rufían han manifestado que su intención es que la desescalada la gestionen desde ahora las propias comunidades autónomas.

De momento habrá que esperar a la sesión del pleno en el Congreso donde se debatirá si finalmente se aprueba o no la siguiente prórroga. De momento, quien sí apoya la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez son los miembros de Unidas Podemos. Así lo ha querido manifestar a través de las redes sociales Pablo Echenique, sin embargo, ha recibido un lección de humildad de alguien que muy pocos esperaban.

Antonio García Ferreras se ha posicionado en primera línea de batalla en cuanto información sobre el coronavirus se refiere en esta pandemia. El problema de las batallas es que siempre hay bandos y eso es algo de lo que se le ha acusado al presentador de 'Al rojo vivo' en varias ocasiones.

Debido al marcado carácter ideológico de su programa, Ferreras se ha tenido que enfrentar a diversas polémicas desde que comenzase el estado de alarma, desde hemerotecas que le recordaban como juzgó a Rajoy con el ébola, a la pérdida de colaboradores que no estaban de acuerdo con lo que estaban viendo que sucedía en el programa.

A pesar de estos inconvenientes, 'Al rojo vivo' ha continuado diariamente a pesar del estado de alarma con distintos colaboradores en el plató, contando la información que acaecía en directo y que iban dejando el paso de los días, y también entrevistando a diversos personajes como políticos o expertos.

Ferreras es conocido como un animal televisivo, un hombre con mucha experiencia dentro de ese mundo, sin embargo el estar tantas horas en directo siempre deja algún que otro improvisto, es el caso de la entrevista que realizaba hace unos días a un profesor de la Universidad de Harvard, después de que este hiciera una crítica al Gobierno que el presentador no esperaba.