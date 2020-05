Sánchez presume de hablar con la mujer de Bill Gates y esconde el 'precio' de la llamada

La crisis del coronavirus está golpeando con dureza a España. Si ahora parece que la tragedia sanitaria ha dado un respiro a nuestro país con las cifras de contagios y fallecidos un poco más controladas, lo que genera dudas en la sociedad es el sector económico. Las previsiones son desoladoras y más si cabe tras haber conocido el dato de paro de este martes. Entre todo esto caos, Pedro Sánchez ha sacado tiempo para atender la llamada de Melinda Gates, mujer de Bill Gates, y conocida filántropa. Sánchez aprovechó para presumir de ser llamado por semejante personalidad, aunque ocultó un pequeñísimo detalle: el coste de la llamada.

Pedro Sánchez se mostraba pletórico en su cuenta personal de Twitter al relatar lo siguiente: He mantenido una interesante conversación con Melinda Gates sobre la lucha contra el COVID-19 y cómo unir todos los esfuerzos internacionales, públicos y privados, en la búsqueda de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas accesibles a todos". Finalizaba el presidente con una etiqueta en inglés: "#UnitedAgainstCoronavirus".

Incluso se animaba el presidente del Gobierno a replicar su mismo mensaje en inglés:

