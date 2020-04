Ferreras señala a la ultraderecha como creadora de bulos: "Hay estercoleros que se dedican a las mentiras"

'Al Rojo Vivo' continúa cada mañana informando de todo lo que acontece sobre el coronavirus en España y también en el resto del mundo. El programa de La Sexta sigue al pie del cañón sin que le afecten mucho las medidas del Estado de Alarma a la dinámica del programa. Con Antonio García Ferreras al mando del programa han querido desmontar algunos de los últimos bulos que circulan por la red aprovechando la crisis sanitaria por el coronavirus, lo que ha provechado el propio Ferreras para atacar a la ultraderecha española.

Ferreras acusa a la ultraderecha de estar detrás de los bulos del coronavirus

"Analizando y desmontando los bulos de la ultraderecha, y lo que no es ultraderecha. Bulos, mentiras, fakes, ... Aprovechando la pandemia, el desconcierto y el dolor social para manipular y mentir", sentenciaba el mediático presentador de La Sexta antes de dar paso a Lorena Baeza, periodista de Newtral.es, medio que dirige la propio mujer de Ferreras, Ana Pastor.

"El equipo de Newtral no descansa, algo que no le gusta a la ultraderecha", continuaba Antonio para recibir a Baeza, que explicaba cómo estos bulos se están soliendo cebar con una corriente de políticos en particular: "Hay otros dos políticos que vuelven a ser víctima, de nuevo, de los bulos aprovechando la pandemia Pablo Iglesias y Manuela Carmena".

Ferreras desmonta las fakes news de la ultraderechaAtresmedia

Ambos bulos señalaban que estos políticos tenían unos privilegios sanitarios por encima de cualquier persona, como el que señalaba que Pablo Iglesias tenía una ambulancia a su disposición en la puerta de su casa, o que Manuela Carmena había recibido un respirador en su casa para evitar las colas de la sanidad pública. Unas informaciones que el propio equipo de Ferreras verificaba como falsas y desmentidas ante la indignación del presentador: "La infodemia es otro de los males de esta pandemia, de este combate, cuando este país necesita decencia. Hay estercoleros que se dedican a las mentiras, en la ultraderecha son habituales", aseguraba Ferreras señalando quien está detrás de los bulos.

Para finalizar esta sección del programa donde desmontaban fake news, el presentador de 'Al rojo vivo' volvía a poner la marca sobre quien son sus culpables detrás de estas desinformaciones: "Gracias al equipo de Newtral, el comando frente al estercolero de las mentiras".

El recado de Ferreras al Gobierno de la Generalitat

También ha tenido tiempo Ferreras para mandar un recado a los dirigentes catalanes debido la gestión de la crisis que se está viviendo en Cataluña por el alto número de casos en las residencias de ancianos, donde han muerto 115 personas: "¿Alguien tiene algo que decir en la Generalitat de Cataluña o también se van a escudar en el Gobierno central?", decía irónico. "Ayer, 40 residencias pidiendo ayuda a la UME, más de 30 poblaciones. Eso es competencia de la Generalitat también".

