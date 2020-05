La crítica al Gobierno de un profesor de Harvard que deja a Ferreras con esta cara

Antonio García Ferreras se ha posicionado en primera línea de batalla en cuanto información sobre el coronavirus se refiere en esta pandemia. El problema de las batallas es que siempre hay bandos y eso es algo de lo que se le ha acusado al presentador de 'Al rojo vivo' en varias ocasiones.

Debido al marcado carácter ideológico de su programa, Ferreras se ha tenido que enfrentar a diversas polémicas desde que comenzase el estado de alarma, desde hemerotecas que le recordaban como juzgó a Rajoy con el ébola, a la pérdida de colaboradores que no estaban de acuerdo con lo que estaban viendo que sucedía en el programa.

A pesar de estos inconvenientes, 'Al rojo vivo' ha continuado diariamente a pesar del estado de alarma con distintos colaboradores en el plató, contando la información que acaecía en directo y que iban dejando el paso de los días, y también entrevistando a diversos personajes como políticos o expertos.

Ferreras es conocido como un animal televisivo, un hombre con mucha experiencia dentro de ese mundo, sin embargo el estar tantas horas en directo siempre deja algún que otro improvisto, es el caso de la entrevista que realizaba hace unos días a un profesor de la Universidad de Harvard, después de que este hiciera una crítica al Gobierno que el presentador no esperaba.

��Hablamos con el profesor Elvis García, de la Universidad de Harvard: "Si es el momento de la desescalada es un tema que solo el Gobierno sabe". #coronavirusARV▶ https://t.co/dKSM7XcLe6pic.twitter.com/RrZ0LOxzAI — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 30, 2020

La crítica al Gobierno del profesor Elvis García que Ferreras no esperaba

Como cada día 'Al rojo vivo' contaba con un experto en la materia para abordar algunos aspectos del coronavirus. En esta ocasión el elegido había sido Elvis García,profesor en la Universidad de Harvard de epidemias y Salúd Pública. Este profesor ha estado combatiendo otros virus violentos como el ébola, la malaria o el cólera en África durante años, y durante esta pandemia ha acusado a la clase política: "Sabemos cómo frenar estos virus, lo que no hay es capacidad política para asumir las decisiones", ha declarado en varios medios.

En 'Al rojo vivo' este especialista confirmaba que es más que seguro que en un futuro suframos el ataque de otra pandemia ya que es algo que "está vinculada al desarrollo humano" y a que cada vez vivimos más comunicados entre nosotros entre las megaurbes y las facilidades para viajar de un sitio a otro.

"si no hay vacuna", una y otra vez. Alguien del gobierno debería de decir lo que los profesionales (y ellos) sabemos, que el escenario realista es que septiembre España no va a tener vacuna. Preparémonos para eso, que para vacunarnos siempre estaremos a tiempo. — Elvis Garcia (@ElvisGarciaGlez) May 4, 2020

Sobre la polémica de la no obligatoriedad de mascarillas quiso preguntarle Ferreras como especialista, dejando aquí Elvis el primer recado al Gobierno de Pedro Sánchez por no obligar a usarlas como mínimo en espacios cerrados: "Es un tema complejo y cultural, que los asiáticos lo utilizan bien, estaba escuchando que en un gimnasio van a utilizar la mascarilla y no sé cómo lo van a hacer, yo me imagino a la gente en Andalucía en verano con una mascarilla. Lo mínimo que se podía hacer es que lugares como supermercados o lugares públicos donde estás encerrados en una estancia con gente, usar mascarillas, sí, ¿por qué no?", se preguntaba el profesor.

Como experto en epidemias, García confesaba que no le pilló de sorpresa que una pandemia así acabara llegando a España, sin embargo sorprendía calificando como se ha gestionado esta crisis: "Lo que no estaba previsto era que reaccionáramos tan mal", se lamenaba.

Después de escuchar estas declaraciones, Ferreras quiso saber si en España, comparado con otros países, se habían cometido los errores por "prejuicios políticos o prejuicios científicos". Aquí, Elvis volvía a dejar claro sobre quien debería haber tomado otras decisiones para haber salvado el mayor número de vidas: "Yo creo que lo que más ha pesado es el coste político, el coste político de tomar esas decisiones, hay que tener una democracia muy solida, un partido que esté muy empoderado para que sea capaz de tomar estas decisiones de meter a un país en cuarentena, está claro que nuestro país no ha sabido leerlo, por distintos motivos", explicaba señalando al Gobierno actual a pesar de que después matizaba aclarando que "cualquier partido político español habría hecho lo mismo".

Finalmente, este experto se despedía con un mensaje poco esperanzador ya que augura más pandemias, y también aseguraba que por ahora "hemos tenido suerte": "Si la letalidad de este virus hubiera sido como Sars y no digamos ya como el Evola estaríamos hablando de otra cosa, yo lo que creo que podemos hacer es empezar a trabaja en prevención y en evitar que el virus salga del lugar donde ocurre, solo así sabremos si hemos aprendido algo de todo esto".

