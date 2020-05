Carmen Porter desmiente el último bulo sobre Iker Jiménez y desvela una gran noticia para Cuarto Milenio

Iker Jiménez es sin duda una de las personalidades más destacadas de esta crisis del coronavirus. Comenzó hablando antes que nadie sobre la pandemia en su programa 'Cuarto Milenio' e invitando a los expertos que más sabían sobre el tema para advertir sobre sus consecuencias semanas antes de que se declarase el estado de alarma. Le llovieron las críticas y los aplausos a partes iguales, Iker decidió dejar de dar entrevistas a medios escritos y tanto su mujer y compañera de trabajo, Carmen Porter, como su equipo, cerraron filas con el presentador y se volcaron en el canal de YouTube de Jiménez.

Carmen Porter desmiente el último bulo sobre Iker Jiménez

Mucho se ha escrito sobre la cancelación de las grabaciones de nuevos programas de 'Cuarto Milenio'. El propio Iker Jiménez ha desmentido en numerosas ocasiones que este revés se deba a una situación política, por muy incómodos que sus programas sean. La última publicación al respecto ha venido del medio 'GOL Digital', que ya ha protagonizado algunas polémicas por sus titulares. En este caso, su noticia "Desvelan motivo oscuro de Cuarto Milenio para fulminar aIker Jiménez", ha sido la causante del nuevo revuelo.

No sé si esto es verdad, pero no me extrañaría nada



Desvelan motivo oscuro de “Cuarto milenio” para fulminar a Iker Jiménez https://t.co/4LGrlmIXFX — P. José María ✞ (@paterjm) May 4, 2020

Un usuario de Twitter compartía la noticia y afirmaba que aun sin saber si lo que se contaba en la noticia era verdad no le extrañaría. Tras ver que el contenido se estaba empezando a difundir en redes, Carmen Porter salió al paso al calificarlo de "todo mentira". Así de contundente y tajante se mostraba la también presentadora de 'Cuarto Milenio'. Pero, ¿qué dice el artículo para que haya provocado la respuesta de Porter?

En esta noticia se afirma que los motivos por los que se cancelaron las grabaciones de nuevas entregas de 'Cuarto Milenio' tendrían que ver con que "muchos han señalado al posicionamiento político del presentador como la verdadera razón del cese de su programa en Cuatro", según afirma la noticia. Este punto ha sido también desmentido por el propio Jiménez y el resto de colaboradores del programa.

La vuelta de 'Cuarto Milenio', mucho más cerca

En el mensaje de CarmenPorter desmintiendo el bulo sobre Jiménez y su ideología como motivo de la cancelación de las grabaciones del programa, además, se revela un anuncio que sin duda alegrará a los seguidores del programa.

Todo mentira!!! Ya tenemos fecha para empezar a grabar!!! — Carmen Porter (@carmenporter_) May 4, 2020

"Ya tenemos fecha para empezar a grabar!!!", exclamaba Porter en su cuenta de Twitter. Con lo que podemos deducir que en cuanto sea posible se retomarán las grabaciones de nuevas entregas de 'Cuarto Milenio'. Todavía no conocemos las fechas de grabación, ni las de posterior emisión, por lo que es probable que las nuevas entregan se emitan ya de cara a la temporada que viene. Aun así, no es descartable que estos programas que se graben se puedan emitir en verano. Todo esto dependerá de Mediaset y Cuatro.

'Milenio Live' y 'La Estirpe de los Libres' continuará

A pesar de volver a sus quehaceres ordinarios televisivos, Porter ha garantizado que tanto ella como Jiménez seguirán apostando por YouTube y por sus dos formatos de éxito. Esto es, tanto 'Milenio Live' como 'La Estirpe de los Libres'. Así lo revelaba ante las preguntas de los tuiteros.

No, no lo dejaremos!!!! — Carmen Porter (@carmenporter_) May 4, 2020

"Carmen... no dejaréis 'Milenio Live' y 'La Estirpe de los Libres', ¿no? Nos habéis acostumbrado al directo, a la radio con imágenes", aseguraba una seguidora del programa, a lo que Porter, también tajante respondía: "No, no lo dejaremos!!!!".