El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 18 al 25 de abril)

Pregunta para Pedrito stats.

¿Cuál es el portero de LaLiga que mejor porcentaje tiene en tiros a puerta y paradas?

Buenas tardes.

Me gustaría saber qué equipo de Primera es el que más lesiones graves ha producido hasta ahora. Se puede entender por lesión grave la que necesite más de 3 meses para recuperarla. Gracias

Un saludo

Buenas familia.

Una duda me surge después de observar una acción que pasó en una partido entre amigos. Una pachanga, donde nos arbitra un colegiado más o menos serio, pero disponemos de un grifo de cerveza en vez de agua para hidratarse en los cambios. Y las barritas energéticas son torreznos. Hacer deporte es básico e importante, sufrir ya es de tontos.

Bueno, pues en ese partido, el delantero regateó al portero. Con la inmensa suerte de se cayeron los dos, pero nuestro Pichichi (Ramón el GoLdo) pudo, con cierta maestría y desde el suelo, tocar el balón para que avanzase hacia la portería. El portero (Paquillo el Gato hidráulico), también en el suelo, consideró más oportuno lanzarle la bota a la pelota para que no entrara a puerta, que levantarse y correr a atajar. No le dio, ni de coña. Espero, haber explicado la jugada y que la hayáis visualizado.

Imaginemos esa situación, con futbolistas de verdad y con un índice de masa corporal por debajo de los 30 kg/m2. Si el portero, consigue desviar la pelota lanzando la bota y esta no llega a entrar, ¿qué pasaría? Nuestro árbitro expulsó al portero y pitó libre indirecto. El portero, pudo tomarse la cerveza sentado y a la sombra.

Muchas gracias, sois enormes! (Casi como Ramón El GoLdo)

Buenas tardes desde el paraíso, Canarias. ¿Puede ser mi Unión Deportiva Las Palmas el equipo más precoz en ascender a Primera desde su fundación? Se creó en 1949 y en 1951 ascendió a Primera.

Buenas tardes equipo. Tengo una duda y a ver si Pedrito me la puede resolver.

Soy un aficionado desde La Palma del At. Paso que actualmente va 4º en la 2ªRFEF Grupo 5, en zona de playoff, y tengo un amigo seguidor del Mensajero y aquí va la pregunta: Yo le digo que si El Paso sube a 1ª RFEF ya sería el mejor equipo palmero de la historia por estar más arriba y él me dice que su primer Mensajero en aquella Segunda B que jugó hasta un playoff para ascender a 2ª estuvo mejor clasificado.

Yo le digo que teniendo en cuenta que ahora están Primera, Segunda y la 1ª RFEF (2 grupos de 20 cada uno) está más caro ascender que antes que solo estaban Primera y Segunda. ¿Qué creéis? Me interesa la opinión de Paco y demás integrantes para hacer nuestra valoración.

PD: si me decís el mensa estaréis muuuuy equivocados jajajaja un abrazo equipazo.

Hola Pedro.

¿Cuál es la sanción tipificada en el siguiente caso? Un jugador es expulsado, le coge la tarjeta roja al árbitro y se la rompe en pedazos.

Gracias

Hola.

¿Cuáles son los tres porteros del Real Madrid con más partidos imbatidos en una temporada?

Gracias