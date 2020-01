Vídeo

Esta mañana de martes ha estado cargada de actualidad política. A partir de esta misma semana los Consejos de Ministros se celebrarán los martes y desde primera hora hemos podido ver la llegada (con posado) de los nuevos ministros y ministras al Palacio de la Moncloa. Algunas de ellas han sido muy comentadas, como las de Garzón en traje o la de Castells que se olvidaba de posar. Aun así, la más comentada y la que más comentarios ha generado en las redes ha sido la del nuevo vicepresidente Pablo Iglesias.

El líder del Partido Popular en Guipúzcoa, Borja Sémper, ha anunciado que abandona la política, una decisión que explicará este martes en una rueda de prensa en la sede del PP en San Sebastián en la que explicará las razones de su decisión. Uno de los primeros en lamentar la salida de Sémper de la política y en manifestar su apoyo al político guipuzcoano ha sido el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que a través de su cuenta de Twitter ha lanzado este mensaje: "Desde la más absoluta discrepancia en casi todo q personas y políticos como Borja Sémper se vayan siempre es una mala noticia. La derecha asilvestrada le expulsa. Mala noticia para su partido aunque no lo sepa. Buena noticia para él sabiéndolo perfectamente. Le deseo lo mejor".

Josema Yuste y Pablo Motos han criticado con dureza el nombramiento sobre el que se ha informado en la tarde del lunes y que tendrá lugar este martes, en el que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, pasará a ser la fiscal general del Estado. El humorista y el presentador del programa de Antena3 han ironizado sobre la mediocridad en la que vive la política y han analizado su estado actual: ""Hay mucha mediocridad en la política".

No es ningún secreto que los periodistas y tertulianos Antonio Maestre e Isabel San Sebastián mantienen posiciones antagónicas, en la mayoría de temas de actualidad, especialmente si hablamos de los nuevos ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero, Yolanda Díaz y Manuel Castells.

Un hombre se despertó el pasado domingo en el baño de un bar de León tras quedarse dormido al haber bebido más de la cuenta. Como el establecimiento había cerrado con él dentro, llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda. "Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño", le contó a los agentes municipales.