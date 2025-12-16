El temor de un espectador que esperó dos horas a que abrieran las puertas para el Guadalajara-Barcelona: "La gente estaba nerviosa, aquí podría haber sucedido una avalancha"

Los problemas para acceder a la grada supletoria del estadio Pedro Escartín de Guadalajara antes del CD Guadalajara-Barcelona de Copa del Rey se han vivido con mucha tensión.

Prácticamente media hora antes de la primera hora prevista del comienzo del partido (21 horas) llegaba la licencia del Guadalajara al Ayuntamiento de la capital alcarreña por esa grada supletoria, por lo que los 2000 aficionados que tenían su localidad en dicha grada han visto por momentos peligrar su entrada para el histórico partido copero.

Finalmente se abrieron las puertas, el partido se acordó comenzarlo media hora más tarde y los aficionados fueron entrando, ante la presencia de numerosos agentes de Policía que acudieron para evitar males mayores dada la incertidumbre y el malestar de ese grupo de aficionados.

tres espectadores hablaron de la tensión e incertidumbre

Uno de ellos contó para Tiempo de Juego contó la angustia con la que vivieron la no apertura de puertas dada la imposibilidad de poder hacerlo por las cuestiones comentadas: "Al final han provocado riesgo de avalancha, con toda la gente nerviosa, desde las siete de la tarde que decían que abrían las puertas, y la han abierto a las nueve de la noche. ¿Esto es por fútbol, por política? ¿Esto qué es, Dios mío?", se preguntaba.

Según otro mismo aficionado, la desinformación provocaba más nervios todavía: "Sabíamos lo que se oía, que si no había llegado una autorización, no sabemos si del ayuntamiento, de la subdelegación del Gobierno o qué es lo que pasaba". El problema es que "había padres con niños pequeños, y no sabíamos si habría una avalancha, pero parece que han abierto. No es normal que tan cercana la hora del partido no estuviera la autorización".

Un tercer espectador reconocía su temor a que lo suspendieran "porque como se rumoreaba en la cola que no llegaba la licencia, y la cola era de unos kilómetros. Y meter 8000 personas en una hora ha sido un poco...", opinaba.