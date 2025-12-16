Marga Illescas, asesora financiera: "Hay gastos pequeños en el día a día que suponen 60 o 100 euros al mes, si te los ahorras a largo plazo, al año tienes 1.200 y, en 10 años, 12.000"

Con la llegada de la Navidad, los gastos se disparan entre cenas, regalos y compras. Sin embargo, más allá de los desembolsos extraordinarios, existen pequeños enemigos silenciosos que merman la economía doméstica día a día. Se trata de los conocidos como 'gastos hormiga', 'fantasma' o 'vampiro'. Para aprender a identificarlos y combatirlos, el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha contado con la asesora financiera Marga Illescas, que ha ofrecido las claves para ponerles freno y mejorar nuestra capacidad de ahorro.

Los peligrosos gastos hormiga

Los gastos hormiga son, según ha explicado Illescas, "aquellas cantidades pequeñas que hacemos de forma frecuente y de una manera muy inconsciente e impulsiva", como el café diario o las compras menores en plataformas online. Un ejemplo es el de Ramón, un oyente de 45 años de Madrid, que admitía caer en "compras menores, así un poco impulsivas, como por ejemplo las de Amazon" o el gasto en cafés, aunque este último no piensa quitarlo porque "también hay que darse un pequeño capricho de vez en cuando".

La experta ha advertido de que estos gastos "son muy peligrosos" porque, al ser de poco importe, no se perciben como relevantes en el momento. El problema es que "cuando tú sumas estos gastos a final de mes, te vas a dar cuenta que la cantidad no era tan ínfima". Según Illescas, el impulso de compra a menudo responde a una búsqueda de satisfacción momentánea: "Las compras nos generan esas endorfinas que buscamos de la felicidad, y ahí está el peligro", ha señalado.

Las compras nos generan esas endorfinas que buscamos de la felicidad, y ahí está el peligro"

Fantasma y vampiro: así sabotean tu cuenta

Por otro lado, la asesora ha descrito los gastos fantasma como aquellos que "llegan a tu cuenta de una forma muy automática" y son "totalmente invisibles". El ejemplo más claro es la suscripción al gimnasio que se contrata en enero con la promesa de ir todo el año y que, mes a mes, sigue llegando el recibo sin haberlo pisado. Lo mismo ocurre con las pruebas gratuitas de aplicaciones que, pasado el período de prueba, empiezan a cobrar una cuota porque "se te ha olvidado" cancelarlas.

Finalmente, los gastos vampiro son los que "nos van chupando el dinero de la cuenta" de forma continua, a veces por servicios que no usamos. Illescas ha puesto ejemplos como "dejar las luces de las habitaciones encendidas", los cargadores enchufados sin uso, o fugas de agua en una cisterna. También ha incluido en esta categoría comisiones bancarias o "ese seguro que contratamos hace tres años cuando me compré el móvil" y que, a día de hoy, "me vale más el seguro que el propio móvil".

El método definitivo para ahorrar

Frente a la creencia popular, Marga Illescas ha afirmado que los españoles "no somos muy ahorradores". Mientras en países como Alemania o Noruega la tasa de ahorro se sitúa en torno al 20-25% de los ingresos, "los españoles, de media, no llegamos ni a un 8 por 100". La experta ha explicado que, según los expertos, una persona debería aspirar a ahorrar el 20% de lo que gana, adaptándose siempre a su situación.

El principal error, según la asesora, es intentar ahorrar lo que sobra a final de mes. "La sorpresa es que normalmente no puedes ahorrar", ha sentenciado. La estrategia correcta es la contraria: "Cuando tengo el ingreso, separo esa cantidad que sé que es la que voy a ahorrar y no la toco". De esta forma, el ahorro se convierte en una prioridad. Y es que, controlando estos pequeños desembolsos, el impacto a largo plazo es enorme. "Hay gastos pequeños en el día a día que suponen 60 o 100 euros al mes, si te los ahorras a largo plazo, al año tienes 1.200 y, en 10 años, 12.000", ha sentenciado Illescas.

No nos leemos bien las condiciones de los contratos y te das cuenta cuando te pones a revisar"

Para lograrlo, la clave es la consciencia. La experta recomienda usar las apps de los bancos para descargar los movimientos, identificar estos gastos y preguntarse: "¿Esto lo uso?". En este sentido, es importante ser consciente de lo que uno gasta, algo que se facilita al pagar en efectivo. Su consejo es tajante para suscripciones y servicios superfluos: "Aquello que no has usado en 30 días o un mes y medio, de verdad cancélalo, no te hace falta".

Esta disciplina financiera es fundamental para tener unas finanzas saneadas y poder hacer frente a imprevistos o planificar el futuro sin depender de financiación externa, que encarece cualquier compra. En la economía familiar, donde a menudo los ingresos son compartidos, una buena organización de las cuentas comunes es clave para alcanzar los objetivos de ahorro sin conflictos.