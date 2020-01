La bonita despedida de Gabriel Rufián al político del PP Borja Sémper

El líder del Partido Popular en Guipúzcoa, Borja Sémper, ha anunciado que abandona la política, una decisión que explicará este martes en una rueda de prensa en la sede del PP en San Sebastián en la que explicará las razones de su decisión.

Uno de los primeros en lamentar la salida de Sémper de la política y en manifestar su apoyo al político guipuzcoano ha sido el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que a través de su cuenta de Twitter ha lanzado este mensaje.

"Desde la más absoluta discrepancia en casi todo q personas y políticos como Borja Sémper se vayan siempre es una mala noticia. La derecha asilvestrada le expulsa.

Mala noticia para su partido aunque no lo sepa. Buena noticia para él sabiéndolo perfectamente.

Le deseo lo mejor", asegura en este mensaje Gabriel Rufián.

Otro de los que ha querido pronunciarse sobre la salida de Sémper ha sido el exsocialista vasco Eduardo Madina.

También el exdiputado de Ciudadano, Toni Roldán ha lamentado la salida de la política de Borja Sémper.

Me entristece mucho, pero lo entiendo. Mucha suerte con lo que venga, amigo.



"Si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás, yo no pinto nada en política. No me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista"



