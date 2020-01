La tremenda bronca entre Ana Rosa, Antonio Maestre e Isabel San Sebastián: "¡Fascista!"

No es ningún secreto que los periodistas y tertulianos Antonio Maestre e Isabel San Sebastián mantienen posiciones antagónicas, en la mayoría de temas de actualidad, especialmente si hablamos de los nuevos ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero, Yolanda Díaz y Manuel Castells.

De la llegada de los nuevos ministros al primer Consejo de Ministros debatían los tertulianos de 'El Programa de Ana Rosa', entre ellos los mencionados Antonio Maestre e Isabel San Sebastián, cuando la tertuliana ha reparado en que el propio Antonio Maestre llevaba puesto en la solapa el pin antifascista que lucieron ayer Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Un gesto que ha indignado a San Sebastián, que increpaba así a Antonio Maestre: "¿no te da vergüenza? Estáis utilizando con desvergüenza un episodio trágico de la historia".

Una crítica a la que Maestre ha respondido con contundencia, insultando gravemente a la periodista: "¿No te da vergüenza a tí no ser antifascista? Tú te pones del lado de los nazis. Ese es tu sitio".

Ante estas indignantes palabras, la periodista ha estallado: "Vete a la... No me hagas perder la educación".

En ese momento, Ana Rosa no ha tenido más remedio que poner orden ante la que había líada.

Para Antonio Maestre, por responsabilidad, Ana Rosa Quintana es fascista��‍♂️



No se descarta que Ana Rosa Quintana también sea su padre�� pic.twitter.com/fK0zVxZ2Ig — La Política ���� (@Politica_Again) January 14, 2020

En ese momento, Maestre ha aprovechado para soltar un alegato político: "Le tendrías que haber parado. Y si no la paras, es tu responsabilidad hacerlo. Luego no nos equipares a los dos. Y si no, tendrás que aguantar lo que yo responda".

Y Ana Rosa ha puesto en su sitio al tertuliano de una vez por todas: "No me vas a decir lo que tengo que hacer. Me da igual lo que digáis. Me molesta que faltéis el respeto a la audiencia", ha concluido Ana Rosa Quintana.