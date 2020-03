El chiste de Irene Montero sobre Amancio Ortega, entre lo más leído de este martes

1. El chiste de Irene Montero sobre Amancio Ortega que resuena en tiempos de coronavirus

Un vídeo de Irene Montero haciendo chistes con las donaciones de Amancio Ortega ha vuelto a la actualidad en plena crisis del coronavirus, cuando las ayudas del fundador de Zara a la Sanidad pública son criticadas por Podemos.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido para muchos en un referente de la lucha contra el coronavirus. En las últimas semanas, Ortega ha realizado varias donaciones a la Sanidad pública para combatir la pandemia. La última, de 344.974 mascarillas para los enfermos de Andalucía, 93.000 de las facilitadas por el Gobierno central.

Unas donaciones que para Podemos no son fruto de la generosidad y que desde el partido morado no pierden ocasión de criticar cada dos por tres, ya sea a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.

2. ¿Hay peligro de que se produzca un corralito en España?

El profesor José María Gay de Liébana ha participado este martes en un nuevo consultorio de COPE para responder a las preguntas de los oyentes sobre la difícil situación económica que se avecina derivada de la crisis del coronavirus. El economista considera que el Gobierno está perjudicando el tejido empresarial con sus últimas decisiones y reclama más consenso entre empresarios y el Gobierno. "Suspender toda actividad no esencial es un golpe importante a la industria y a las empresas exportadoras. Esto se tenía que haber consensuado mucho entre los empresarios y el Gobierno", ha asegurado.

3. La foto de Abascal en su despacho que esconde un detalle del que habla hasta Rufián

Santiago Abascal ha sido unos de los políticos de Vox afectados por el coronavirus. Desde que se supo que su secretario general, Javier Ortega Smith, dio positivo en COVID-19, otros destacados miembros del partido han confirmado que padecen el virus, como el propio Abascal o la diputada Macarena Olona. Tras pasar la cuarentena en su casa, se ha viralizado una foto antigua de Abascal que él mismo compartió desde su despacho.

A raíz de una entrevista que el líder del tercer partido del Congreso de los Diputados habría concedido, este compartió una peculiar imagen en su despacho. Tras la tormenta política que supuso la celebración de Vistalegre del propio partido, tras la que sufrieron muchas críticas y que les obligó a disculparse públicamente, Santiago Abascal tuvo que aislarse en cuarentena.

4. Herrera: “La política de Podemos no es crear riqueza, es politizar el dolor”

Pero un mes de marzo que por delante se ha llevado la vida de 7.300 personas, que nos ha metido a todos en casa y que nos ha dejado con una leve esperanza mirando las curvas, como si entendiésemos las curvas, las cuevas de contagiados, de fallecidos, las curvas del alta que están viviendo algunos enfermos y luego, además con el otro ojo puesto en una crisis económica que puede ser pavorosa.

Nadie imaginaba hace unas semanas que el mes de marzo iba a ser así y será recordado siempre: ha sido el mes en el que todas las seguridades, todas las garantías de nuestras sociedades ricas, confortables, todo eso ha saltado por los aires dejándonos desvalidos ante un riesgo que no podemos controlar, bueno claro que lo controlaremos antes o después, volveremos a llenar las terrazas, los parques, la rutina de los trabajos pero no sabemos cuánto tiempo más porque vemos la curva, y oiga , yo no sé si se aplana o no se aplana. Hasta ayer la cifra de infectados oficial registraba en España los 85.195, la de fallecidos 7340 personas, en apenas un mes. Esto es una cifra que confiere a esta tragedia dimensiones desconocidas.

5. Esta es la sorpresa que se lleva un camionero al lavar su vehículo en esta empresa

Fue a lavar su camión, como de costumbre, a Lavaderos Andalucía, una empresa situada en el Polígono Los Llanos, de la localidad sevillana de Salteras y allí se encontró con una enorme sorpresa que nunca imaginó y que difícilmente olvidará.

Sus propietarios se encontraban preparando unos surtidos de chacinas, bebidas y bollería para los camioneros que por allí pasaran y que, como sabemos, están teniendo verdaderos problemas para poder siquiera comer durante sus travesías, ya que a consecuencia de la declaración del estado de alarma todos los restaurantes y zonas de descanso están cerradas. Además, los baños permanecen abierto 24 horas, para que puedan ser usados.

