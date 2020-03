Echenique ataca a Amancio Ortega y las redes le recuerdan este detalle de su pasado

Pablo Echenique es probablemente la persona más mordaz de su partido. El portavoz de Unidas Podemos no tiene problemas en criticar sin piedad a cualquiera que se le ponga por delante. A cualquiera menos al poder establecido, encarnado por el Gobierno de España del que su partido forma parte. A juzgar por sus tuits, todo el mundo es responsable de la crisis del coronavirus excepto el ministerio del Interior, que autorizó las manifestaciones feministas, el acto de Vox o los partidos de fútbol del 8 de marzo. Tampoco parece tener nada que ver con el tema el ministerio de Sanidad, solo el PP y sus "recortes". Pero por encima de todos ellos, hay una persona a la que Echenique y Podemos tienen enfilado.

Echenique carga contra Amancio Ortega

A Echenique no le gusta Amancio Ortega y no tiene problemas para manifestarlo siempre que puede. El fundador de Zara genera riqueza y empleo, y eso es algo que el portavoz parlamentario de Podemos no parece ver con buenos ojos. Tampoco parecen gustarle las donaciones que Ortega realiza de manera cotidiana a la Sanidad española.

Así que Echenique decidió comenzar este hilo contra el fundador de Inditex.

Creo que un sistema impositivo justo y unos presupuestos votados democráticamente funcionan mejor para distribuir recursos a las cosas que importan que la caridad privada decidida personalmente por un millonario particular.



Pero puestos a hacer caridad, hagámosla bien �� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 23, 2020

Aquí una lista de milmillonarios de todo el mundo que se han comprometido a donar, como mínimo, la mitad de su fortuna �� https://t.co/dEz17mYKDa



Ha firmado gente como Gates o Zuckerberg. Y no van de farol. Recientemente Buffet donó de una tacada más de 3 mil millones.



Sigo �� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 23, 2020

Amancio Ortega, que no ha firmado este compromiso �� https://t.co/dEz17mYKDa, tiene unos 72 mil millones de euros. La mitad son 36 mil millones.



Sería muy buena noticia que firmase junto a Gates el compromiso y todo ese dinero se destinase a hacer el bien.



Por ejemplo �� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 23, 2020

Nuestra inversión en sanidad pública tras los recortes es de más o menos un 6% del PIB. La media de la Unión Europea está en un 7%. Un punto del PIB son unos 12 mil millones. Así que 36 mil millones nos permitirían tener durante 3 años una sanidad pública en la media de la UE. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 23, 2020

Un hilo en el que Echenique explica las donaciones de otros milmillonarios como Bill Gates y las compara con las de Amancio Ortega. Además, hace unas cuentas curiosas en las que muestra un desconocimiento de las finanzas preocupante para una persona que debe gestionar y votar presupuestos públicos.

Las redes recuerdan el pasado de Echenique

Después de esta argumentación de Pablo Echenique, las redes han querido recordar la falta de coherencia entre sus palabras y sus actos. Aunque a Echenique le preocupa en general la Sanidad pública, no parecía preocuparle la salud de su empleado, Eduardo, al que mantuvo contratado en negro y sin pagarle la seguridad social. Una actitud impropia de quien dice defender los derechos de los trabajadores y que las redes le han recordado.

Lo dice un conocido evasor fiscal. — Julien Sorel �� �������� (@postmodernsorel) March 23, 2020

He aquí un defraudador de la seg social ... hablando de sistema impositivo justo. ¡Podemos en estado puro! ¡Sinvergüenzas sin escrúpulos! — OTTO TRIER (@otto_trier) March 23, 2020

