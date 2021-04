El cambio de planes de 'Vacunator Sánchez' según Herrera, entre lo más leído de este martes

Vídeo

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se refiere en su monólogo de las ocho de la mañana a la estrategia de vacunación en España y su ralentización. Además, y sobre la nueva Superliga, ha segurado que Florentino Pérez "pierde pocas veces", por lo que podría haber esta competición en agosto.

Margarita del Val es una de las voces más autorizadas en nuestro país y que además habla de una manera tan didáctica que merece la pena escucharla. Con la viróloga del CSIC hemos hablado en un día, este martes, donde se ha producido una de las decisiones que pueden cambiar la estrategia de vacunación en España para hacerla más rápida. La validación de la EMA de la vacuna de Janssen.

El comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha concluido este martes que el beneficio-riesgo general sigue siendo positivo a la hora de administrar la vacuna contra la Covid de Jannsen, aunque confirma que se ha observado "un posible vínculo con casos muy raros" de coagulos sanguíneos inusuales relacionados con las plaquetas bajas en sangre, que serían los desencadenantes de los trombos.

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha referido a la Superliga. Ante la postura de la UEFA, Herrera ha querido tirar de hemeroteca para recordar cómo José María García se refería la UEFA: "Yo me acuerdo mucho de García cuando a la UEFA le llamaba 'Unión Especuladora de Fútbol Asociado, y a la FIFA no me acuerdo. Desde siempre los gerifaltes de la UEFA y la FIFA han guardado su parcela, que además es el Gobierno del fútbol. Esa parcela es un terreno de autocomplacencia y de mangoneo. Ahora están de los nervios porque los principales clubes del mundo abandonen esa parcela y se monten su proyecto"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha analizado este lunes en el programa de Atresmedia la segunda entrega de la entrevista que el periodista Jordi Évole hizo hace unas semanas a Miguel Bosé en México, para conocer más de cerca su actual situación personal y también las principales claves que están detrás de su postura negacionista respecto al coronavirus.