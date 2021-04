Margarita del Val apunta al error de España con las vacunas al saber qué dice la EMA sobre Janssen: "Anómalo"

Margarita del Val es una de las voces más autorizadas en nuestro país y que además habla de una manera tan didáctica que merece la pena escucharla. Con la viróloga del CSIC hemos hablado en un día, este martes, donde se ha producido una de las decisiones que pueden cambiar la estrategia de vacunación en España para hacerla más rápida. La validación de la EMA de la vacuna de Janssen.

La decisión de la EMA sobre la vacuna de Janssen que Margarita del Val ha conocido en directo en COPE

La prestigiosa científica, Margarita del Val estaba hablando de las últimas noticias sobre el ritmo de vacunación tanto en nuestro país como en España y ha sido en ese momento en el que hemos conocido, con la experta, la última hora hecha pública por la Agencia Europea del Medicamento.

En concreto, la EMA considera que no hay riesgos que permitan a los países justificar el dejar de utilizar la vacuna que, recordemos, es de una sola dosis. Aun así, reconoce la relación entre algunos trombos extraños ocurridos en grupos de personas muy concretas. "Personas menores de 60 años y mujer", ha comentado Margarita del Val, que leía en directo, en 'La Tarde' de COPE el comunicado hecho público.





Margarita ha desgranado para los oyentes de COPE qué es exactamente lo que ha dicho la EMA y ha asegurado que el comunicado "dice basado en la evidencia que está disponible actualmente, no hay ningún factor de riesgo que se pueda confirmar" como motivo para dejar de utilizar la vacuna

Además, para mayor tranquilidad ha añadido: "No tienen más riesgo las mujeres menores de 60 años. Es que en toda Europa la mayor parte de las personas que se han vacunado son mujeres menores de 65 años. Los datos son tan poco frecuentes que no se puede decir que tengan más riesgo. No la des-recomiendan para nadie", ha confirmado. Sobre los trombos, y a preguntas de Pilar Cisneros, Margarita del Val ha asegurado que "Pfizer tiene un riesgo similar, también bajísimo".

El error de España en la vacunación al que apunta Margarita del Val

Del Val ha querido, además de lo anterior, señalar qué error está cometiendo nuestro país en el plan de vacunación y cómo ella solucionaría una situación que considera "anómala". En concreto ha dicho que: "Esperaría que todas las vacunas, se usasen en igualdad de condiciones para todas las poblaciones en España, pero concentradas en las personas de más alto riesgo, no en los profesionales esenciales, no en grupos de población elegidos anómalamente como el mío. Concentrado en personas de más riesgo, mayores de 70 años y enfermos con enfermedades crónicas, con un riesgo elevado del coronavirus", ha señalado.





Eso significa que se aceleraría el ritmo de vacunación. La viróloga del CSIC se ha mostrado, eso sí, encantada de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca: “somos unos privilegiados”.

Sobre si es una buena opción alargar la segunda dosis de la vacuna. Margarita del Val asegura que “hay que esperar” a que se publiquen más datos sobre los efectos de la vacuna en personas que se han inoculado la segunda dosis en un periodo de tiempo superior al establecido en el prospecto de las vacunas dictadas por las farmacéuticas. Pone como ejemplo a Reino Unido, ya que es el país dentro de Europa que más población ha vacunado.

El estado de la vacunación analizado en 'La Tarde' de COPE

Ahora mismo hay en España más de 2.400.000 personas inmunizadas contra el coronavirus, es decir, con las dos dosis puestas. Son más de 7% de la población.

Además, más de 6 millones tienen puesta una dosis, ya sea de Pfizer, de Moderna o de AstraZeneca. Si tú eres uno de los más de 2 millones y medio de personas al que le han puesto esta última, te explicamos en qué consiste el ensayo que ya se ha puesto en marcha para estudiar si como segunda dosis, pueden ponerte la vacuna de Pfizer.

Si eres de los que ha recibido una sola dosis de Pzifer o Moderna, te interesa también escuchar la entrevista con Margarita del Val de este martes en COPE, ya que se estudia si tu segunda dosis, en lugar de ponértela a los 20 o 28 días según el laboratorio, te la podrán a las 8 semanas.