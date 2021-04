Susanna Griso recuerda su mala experiencia con Miguel Bosé: "Me enfadé muchísimo, me siento estafada"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha analizado este lunes en el programa de Atresmedia la segunda entrega de la entrevista que el periodista Jordi Évole hizo hace unas semanas a Miguel Bosé en México, para conocer más de cerca su actual situación personal y también las principales claves que están detrás de su postura negacionista respecto al coronavirus.

El encuentro entre el director de 'Lo de Évole' y el artista español era muy esperado, después de que Bosé publicase una serie de vídeos defendiendo que el coronavirus no existía y que se trataba de una estrategia marcada por intereses económicos y también políticos. En este sentido, el cantante se reafirmó en su postura, llegando a decir que hay convenciones supranacionales que están detrás de esta pandemia y que poco a poco irán cayendo todos los poderes políticos que están detrás.

Susanna Griso reacciona a la entrevista de Évole con Miguel Bosé

Sobre sus afirmaciones, Susanna Griso ha mostrado su tristeza por escuchar pronunciarse en estos términos a un artista que ha seguido y que también ha entrevistado en varias ocasiones. "A mí me indigna, no hay derecho", ha explicado la periodista en directo.





Sobre la postura de Bosé, Griso no ha dudado en recordar viejos capítulos del pasado, recordando lo tozudo que se ponía el artista cada vez que le entrevistaba para hablar de la vacuna del VIH. Por eso, ahora no entiende esta postura respecto a la covid-19: "Yo le he entrevistado todos los años y si no le dedicabas un gran espacio- a la investigación e la vacuna- te decía: ¡Hombre, Susanna, no me cambies de tema!’".

El amargo recuerdo de Susanna Griso con Miguel Bosé

Esta escena parece haber calado profundamente en la carrera de Susanna Griso, que no ha dudado en reprocharle su actitud actual y compararla con un mala experiencia que tuvo con él en relación con la vacuna contra el sida, respecto a la que tantas veces había defendido su investigación: "La última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él porque soy especialmente sensible con este tema. Después de 10 minutos de entrevista me afeó que le preguntara por el panorama político de este país".

El cabreo de Susanna Griso con Miguel Bosé: "Me siento estafada, es pura incoherencia"



Reacciones tras las tesis negacionistas del cantante



?https://t.co/hPrpy8tP8opic.twitter.com/GqbysIWZ4Z — Espejo Público (@EspejoPublico) April 19, 2021

La entrevista de Jordi Évole con Miguel Bosé ha tenido mucha repercusión, incluso expertos han analizado las palabras del artista. Por ejemplo, el doctor César Carballo ha señalado en Telemadrid que la actitud y el comportamiento puede estar detrás de problemas anteriores como las drogas. Pero en definitiva, Susanna Griso no ha querido perder la oportunidad de mostrar su enfado con la actitud del artista: "Me siento estafada por Miguel Bosé".

