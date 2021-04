El guiño de Herrera a José María García con motivo de la creación de la Superliga: "Me acuerdo mucho"

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado su primer monólogo analizando la actualidad política y social con la que arranca este 20 de abril, martes, nuestro país, en donde el plan de vacunación —y los cambios que se prevén para estas próximas semanas—siguen estando en primera línea informativa.

Actualidad sin embargo que no solo se refiere a lo sanitario, sino que en lo político e incluso en lo deportivo también están siendo días intensos, donde las elecciones en la Comunidad de Madrid marcan la agenda informativa de la política española.

Florentino Pérez sale en defensa de la nueva Superliga

En la actualidad deportiva, sin embargo, sigue generando mucho ruido la creación de la Superliga anunciada por diversos equipos europeos, entre los que se encuentran los tres principales clubs españoles, como son el Real Madrid, Atlético de Madrid así como FC Barcelona, que si buen su antigua directiva tenía reticencia, la nueva dirección que preside Joan Laporta se ha sumado a un barco que todavía no está claro cuál es exactamente su deriva.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, precisamente ha salido en defensa de este nuevo modelo futbolístico en el programa 'El Chiringuito de Jugones'. En él, se ha defendido ante las críticas generadas asegurando que "nadie ha montado nada", sino que "los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España" han querido aprovechar la mala situación que vive el futbol, motivado por la pandemia, para darle una solución que trascienda a los intereses económicos de cada uno de ellos.

El guiño de Herrera al periodista José María García

En este sentido, y ante la postura de la UEFA, Herrera ha querido tirar de hemeroteca para recordar cómo José María García se refería la UEFA: "Yo me acuerdo mucho de García cuando a la UEFA le llamaba 'Unión Especuladora de Fútbol Asociado, y a la FIFA no me acuerdo. Desde siempre los gerifaltes de la UEFA y la FIFA han guardado su parcela, que además es el Gobierno del fútbol. Esa parcela es un terreno de autocomplacencia y de mangoneo. Ahora están de los nervios porque los principales clubes del mundo abandonen esa parcela y se monten su proyecto"



