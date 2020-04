El calificativo de Rosa Díez contra Sánchez, entre lo más leído de la semana

Vídeo

Rosa Díez ha hablado claro este viernes en COPE. La exdiputada de UPyD, dando continuidad a un tuit escrito por ella que se ha hecho viral, ha reconocido que "daría cualquier cosa por salir a la calle" y lo que le pide el cuerpo es "correr a gorrazos" a los miembros del gobierno.

En su sección semanal junto a Carlos Herrera, Díez ha hecho todo un alegato en contra de Sánchez y su incompetencia a la hora de gestionar esta crisis sanitaria, que ahora pagan los españoles teniendo que quedarse en casa. "Estoy hasta las narices del confinamiento y que digan que es estupendo. Que digan que los españoles estamos encantados con el confinamiento, como dice el CIS. Estamos asustados y hasta las narices de que nos hayan coartado nuestras libertades y que se lo debemos a Sánchez. Que gracias a que Sánchez ha decidido encerrarnos en casa, estamos saliendo de la pandemia. Estoy hasta el gorro de que me hayan encerrado en casa porque han sido unos incompetentes para prevenir el contagio. Y estoy hasta las narices de que esta gentuza que gobierna España aproveche el estado de alarma para recortar nuestras libertades. Es inconstitucional lo que están haciendo", ha dicho.

Pero no se preocupen, si estos vaivenes, si esta sospecha de estar ante unas decisiones improvisadas, le causan algún desasosiego, estén tranquilos. Ese gran pozo de conocimientos y reflexiones, esa gran intelectual, la ministra Irene Montero ha dado con una solución que puede ser más importante que la vacuna: “Debemos preparar una respuestas feminista y antifascista”. Se me ocurre, un coro de mujeres cantando la Internacional, y el virus le dice a su compañero: “Vámonos de España, que esto está lleno de feministas antifascistas”. Y se acaba la epidemia. Gracias, doña Irene. Será difícil que el pueblo español olvide su fundamental aportación en estos momentos. Como no olvidamos la de Carmen Calvo, cuando nos dijo que el machismo mataba más que el coronavirus. Hay cosas que van a ser muy difíciles de olvidar.

La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "El que manda se ha equivocado ya muchas veces"

De sobra es conocido que Pablo Motos tiene un gusto especial para pisar charcos en cuanto a política se refiere. Desde la ventana que le proporciona 'El Hormiguero', el de Requena ha enviado mensajes de carácter político siempre que le ha placido.

Durante esta crisis del coronavirus, y con la adaptación del programa a las nuevas exigencias del Gobierno, Pablo ha acostumbrado a la audiencia a comenzar cada programa con una reflexión sobre diversos temas como la ansiedad o cómo estamos viviendo estos días. De momento había aparcado la política, salvo cuando bromeó con las donaciones de Amancio Ortega y Pablo Iglesias.

Tras varias semanas de reflexiones, parece que Motos tenía ganas de poner el foco en los políticos y así lo hacía al comienzo de su último programa. Una reflexión que pronto se viralizaba y corría por las redes sociales como la pólvora siendo muy aplaudida.

El presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha anunciado en una entrevista en el programa "Espejo Público" de Antena 3 la fecha en la que los españoles podrían abandonar el confinamiento por la crisis del coronavirus. El líder de Cantabria ha señalado, para sorpresa de todos dada su lejanía, mediados de junio como el momento en el que los ciudadanos podrían abandonar sus viviendas para volver a la vida normal, aunque aún con muchas restricciones. Después de esa fecha, los españoles tendrán que salir a la calle con mascarillas y se deberá mantener la distancia de seguridad mínima de un metro. "Final controlado del confinamiento a mediados de junio, y en julio, en la playa con mascarilla", ha señalado.

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte no se queda callado cuando algo no le gusta y no tiene miedo en especial su opinión aunque pueda escocer en aquellos que ostentan el poder o en sus seguidores. Pérez-Reverte no tiene miedo a nada, excepto a no decir lo que piensa, y por ello, y por su amplia experiencia en situaciones de guerra, sus palabras son tan apreciadas por aquellos que lo siguen.