La 'receta' de Herrera a Irene Montero por pedir una salida antifascista al coronavirus: "De verdad, Irene..."

La ministra de Igualdad Irene Montero reapareció este domingo durante una entrevista en una radio argentina para defender la labor del Gobierno español en la crisis del coronavirus. Montero, que ha dado positivo en dos ocasiones en el test de coronavirus, permanece aislada a la espera de que las pruebas den negativo y pueda abandonar el aislamiento. En dicha entrevista, la ministra de Igualdad defendió dar una respuesta “feminista y antifascista frente al sálvese quien pueda que propone Vox”. “Se puede criticar al Gobierno pero hay que aparcar la polémica y dejar el debate para después”, ha dicho.

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha rebatido las palabras de Montero. "Una de las ministras del 8-M infeccioso reapareció ayer para pedir una salida antifascista a la crisis del coronavirus. No se lo pierdan. ¡Una salida antisfascista a la crisis del coronavirus!", ha comenzado diciendo el comunicador. Después, le ha dado un consejo rápido y certero: "De verdad Irene, resetéate. Ponte al día".

Herrera cree que el Gobierno "ha recibido un profundo baño de realidad" con la crisis del coronavirus. "En España, el riesgo no es el fascismo, es una enfermedad que se lleva cada día centenares de vidas por delante. Centenares. Hay miles y miles de personas que han muerto porque un Gobierno torpe del que tú formas parte no fue capaz de adoptar medidas de prevención de la enfermedad. Esa es la situación de España, que a lo mejor no conoces porque la información no te llega al chalé de Galapagar. Esa es la España doliente en la que estamos viviendo", ha continuado.

Por último, Herrera ha señalado que "ese lenguaje demagógico, cutre, fuera de la realidad, esa salida antifascista al virus resulta profundamente irritante. Por decir algo".

"FEMINIZACIÓN" DE LA POBREZA

En la misma entrevista, la ministra de Igualdad puso a Argentina como ejemplo para construir formas de organización social “que no dejen a nadie atrás” y ha asegurado que esa crisis ha dejado al descubierto una “feminización” de la pobreza que se ha acentuado durante el confinamiento en relación con la violencia machista.

Dejando de lado la polémica por el 8-M, que provocó un repunte de los positivos por coronavirus incluyendo el de varias ministras y representantes socialistas presentes en la cabeza de la marcha, Montero se arroga la causa feminista al ver fundamental la presencia de Podemos en el Gobierno como única fuerza que puede cambiar las cosas. "Hay que construir sociedades igualitarias, más democráticas y donde los derechos estén garantizados para todos”, ha explicado.

Por último, Montero sorprendió definiendo a su compañero Pablo Echenique como el “político con más ingenio” y de Pedro Sánchez se limitó a decir: “bueno.... es el presidente del Gobierno”.

