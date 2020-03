Pablo Motos continúa siendo el rey de la televisión española a pesar del coronavirus. El presentador de Requena ha vuelto esta semana a las televisiones tras una semana alejada de ella por las dificultades provocadas por la crisis del COVID-19.

Tras salvar estas dificultades y adaptarse a las medidas, este nuevo 'El Hormiguero 3.0: Quédate en tu casa", continúa haciéndose fuerte, y cada día es el programa más visto de la televisión, a pesar del gran consumo que se está realizando estas semanas por parte de los espectadores al tener que quedarse en casa por el coronavirus.

En este nuevo formato se ha dejado hueco a las reflexiones iniciales de Pablo Motos, a que los invitados entren por videollamada, y también a una mesa de colaboradores al más puro estilo 'Zapeando', 'Al rojo vivo' o 'Todo es mentira'. Este formato con colaboradores en la mesa ha proporcionado a Pablo la posibilidad de poder tratar varios temas de la actualidad en clave de humor.

Aprovechando que una de las colaboradoras del programa era Cristina Pardo, presentadora de 'Liarla Pardo', Motos quiso hablar de política y hacer un balance de la situación actual, lo que provocó que dejase un recado para Pablo Iglesias.

�� @cristina_pardo: “Con el coronavirus tenemos muy pocas certezas porque no lo sabemos todo. No hay que jugar con certezas” #QuédateEnCasaEH4 pic.twitter.com/kpXk8lAtqg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 26, 2020

El zasca de Pablo Motos a Pablo Iglesias con las donaciones de Amancio Ortega como protagonistas

"Esta mañana estaba pensando, si el presidente del Gobierno se pone malo, ¿Quién sería presidente?, ¿Pablo Iglesias?". A esta duda, la presentadora de La Sexta le explicaba que según la Ley va por rangos: "Por ley está estipulado que el siguiente sea el vicepresidente por orden. La vicepresidenta primera, segundo y esas cosas... Como Carmen Calvo estaba hospitalizada, si Pedro Sánchez se hubiera puesto enfermo, el siguiente si sería Pablo Iglesias. Pero como a Carmen Calvo le han dado el alta hoy, ha estado muy pocos días hospitalizada, ella desde casa, si está en buen estado, se encuentra bien, pues puede puede teletrabajar y a Pablo Iglesias no le tocaría", explicaba Cristian ante un atento Pablo

"Que no es que tenga nada contra que sea el presidente", decía Motos entre risas y el apoyo de sus colaborades, aunque matizaba: "Es que Inditex, Iberdrola, el Banco Santander, han donado 150 millones en material sanitario y quizás le incomodaba esta situación", decía con tono irónico.

Pablo Motos se refería precisamente, a las declaraciones que el propio Pablo Iglesias vertió en 'El Hormiguero' sobre el material sanitario contra el cáncer que donó el fundador de Inditex hace un tiempo: "España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas", confesó por aquel entonces.

"Las donaciones de Amancio Ortega siempre las ha criticado mucho, pero bueno ya nada se puede hacer, ya están hechas", terminaba Cristina Pardo sobre este tema para hablar sobre los test defectuosos que ha comprado el Gobierno a China.

"Con el coronavirus tenemos muy pocas certezas porque no lo sabemos todos. Lo único que nos daba certeza son los test. Entonces, conviene en una situación así no jugar con las certezas. La autoridad que dirige el caso tiene que aparentar que tiene el control de la situación. Esto no se puede repetir, es muy grave"

A continuacíon Pablo Motos se ponía a hablar sobre como la persona que más ha predijo todo lo que ha pasado con el coronavirus era Bill Gates: "Es el único que no se ha equivocado ni una vez", terminaba Motos antes de preguntar a sus colaboradores si alguna vez les habían vendido cosas falsas como el Gobierno, provocando que Marron confesase una anécdota de como le vendieron una caja con una Play Station donde en realidad había piedras dentro.

