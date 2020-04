El aviso de Herrera a los padres que se aprovechan de sus hijos, entre lo más leído del lunes

Vídeo

Hay que estar metidos en un piso de 60 metros sin terraza para saber lo que ha sido ese confinamiento pero también ¿qué pasó ayer? Puesuna minoría, cuidado una minoría más o menos numerosa, que hizo un con bastante desconocimiento o picaresca o lo que le dio la gana, puso en marcha aglomeraciones inquietantes en algunos puntos -que ya veremos si eso tiene consecuencias-, es decir, vamos a ver no sé qué parte no hemos entendido el pueblo llano de que solo puede salir un progenitor con los niños. Ayer iban familias enteras; y hay que tocar lo mínimo imprescindible o si es posible nada, o sea la gente felizmente sentada en un banco, apoyada en un poyete, de tertulias… que no se pueden utilizar los parques infantiles.

Fíjense, después de todos los ¡Aló presidente!, la pesadez esta de Sánchez hablando horas y horas, más lo que bombardeamos los medios de comunicación todavía hay padres que no saben que el niño no puede utilizar los columpios y es que además están precintados, la distancia social de un metro y medio, distancia social quiere decir distancia física y luego ya lo de una hora que eso es más difícil de controlar porque la Policía trató de vigilar plazas, lugares más o menos acotados para detectar a gente, hombre que no se columpiara demasiado que llevaba allí más de una hora. Pero bueno eso es difícil de comprobar si alguien lleva 50 minutos o una hora y media… que fue un mal día para aquellos que son especialmente responsables, cuadriculados en el buen sentido del término.

Vídeo

El escritor Arturo Pérez-Reverte, ha cargado este sábado contra la RAE por la respuesta a una consulta lingüística en redes sociales. Una duda que vertía un usuario respecto a un posible caso de “laísmo” y que el novelista no ha dejado pasar y ha criticado: “se nos está yendo de las manos”, arremetía Pérez-Reverte en su perfil en redes sociales.

Un usuario salía al paso para preguntarle a la Academia si en el caso en el que el uso de la frase “pegué a esa chica” debería emplearse con un laísmo o con un leísmo. “¿Qué forma es correcta?” preguntaba el joven a través de redes sociales. La aclaración de la RAE no solo ha levantado polémica entre sus seguidores, sino que el propio escritor, miembro de la propia institución se mostraba crítico con la respuesta.

Jorge Javier Vázquez pierde los papeles y ataca a Vox: "Este programa es de rojos. Aquí el discurso de Vox no"Mediaset España

Parece que Jorge Javier Vázquez es de los de 'donde digo digo, digo Diego'. El presentador del Telecinco cumple a rajatabla la fábula del escorpión y la rana. A pesar de que Jorge Javier afirmase hace un par de semanas en 'Sálvame' que no se manifestaría en mas ocasiones en su programa sobre política, en concreto de Vox, después de tener varios encontronazos debido al partido de Santiago Abascal.

Primero tuvo que desmentir públicamente una información que había dado sobre la tercera fuerza política de España, y más tarde denunciaba estar sufriendo una persecución pública debido a un vídeo manipulado que corría como la polvora entre la extrema derecha: "Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor. Mi labor ahora no es poder enervar a gente que nos está viendo y que no están de acuerdo conmigo. Yo me voy a mostrar aséptico en la mayor medida de lo posible y me voy a limitar a informar y no opinar porque no quiero incomodar a la gente", declaraba en aquella ocasión.

Si hubiera que hacer una lista de las personalidades que nos ha dejado esta pandemia del coronavirus, en ella sin duda figuraría Iker Jiménez. Desde su programa 'Cuarto Milenio' en televisión, siguiendo después con su no menos relevante 'Milenio Live' de YouTube, se hizo un hueco en el hogar de cientos de miles de españoles que seguían atentos sus palabras (y las de sus colaboradores) anunciando antes que nadie los terribles efectos del COVID-19 en nuestro país. Muchos han sido los que le han aplaudido por su labor de comunicar, pero tantos otros son los que le critican en un extraño afán de politizar a un personaje que nunca pretendió tal cosa. Hablamos de Antonio Maestre.

Audio

Medida cuanto menos sorprendente la que se ha llevado a cabo en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. Y es que la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma (ELA) y la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (Acoza), han promovido una campaña de fumigación de las playas urbanas para garantizar que los niños puedan pasear por ellas con toda confianza.

Apoyados con varios tractores han cubierto el tramo comprendido desde el Hotel Antonio cerca de Atlanterra y hasta la desembocadura del río Cachón en la propia localidad zahareña.

Una medida que ha provocado la indiganción de colectivos y de la propia Junta de Andalucía. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha pedido "un poco de sensatez", tras conocer esta desinfección realizada en la costa zahareña. "¿Cómo se puede fumigar una playa, están pensando en lo que están haciendo. A veces es difícil de entender algunas conductas avaladas por responsables políticos", ha apuntado el delegado.