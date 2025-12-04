Diego Garrocho, filósofo, tras el caso Salazar: "Koldo o Ábalos no son excepciones, sino que son un patrón muy concreto. Estas son las personas que rodean al presidente por su propia mano, las que él ha escogido"

El espacio Filosofía de Bolsillo, dirigido por el filósofo Diego Garrocho en el programa La Linterna de Ángel Expósito en COPE, ha analizado esta semana varios temas de actualidad, desde el caso Salazar que afecta al PSOE hasta el debate sobre los límites de la cultura y el 90 cumpleaños del cineasta Woody Allen.

El patrón del 'caso Salazar'

La polémica más reciente gira en torno a Paco Salazar, una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez a la secretaría general. Según ha desvelado eldiario.es, el PSOE presuntamente cortocircuitó las denuncias por acoso de dos trabajadoras del partido. Pese a la publicación de las denuncias, la ministra portavoz, Pilar Alegría, defendió inicialmente a Salazar, a quien conoce "desde hace muchos años", y lo describió como "un compañero absolutamente íntegro".

Sin embargo, la presión mediática provocó un cambio en el discurso de Alegría, quien, tras publicarse unas fotos comiendo con él, pasó a calificar las conductas de Salazar con palabras "vomitivas". Para Garrocho, este cambio no nace de la "comisión profunda" de la ministra, sino que ha ido "detrás de las informaciones" de los periodistas.

El analista recuerda que el propio presidente Sánchez pidió en julio a las víctimas de acoso que utilizaran los canales del partido, prometiendo: "que las vamos a proteger". Garrocho señala que el PSOE no solo habría bloqueado las denuncias, sino que siguió contratando de forma externa a la consultora de Paco Salazar. Esto le lleva a concluir que no son "circunstancias aisladas", sino "un patrón muy concreto" de personas escogidas y protegidas por el presidente.

UIMP Francisco José 'Paco' Salazar, director general de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno

¿Cultura o entretenimiento?

En el ámbito cultural, Garrocho ha abordado el debate abierto por el actor Carlos Bardem, quien afirmó que "la cultura no es entretenimiento, el entretenimiento siempre es analgesia, es suspensión del pensamiento crítico". Para Bardem, la cultura "tiene que ser crítica" y no suele contar con "grandes altavoces".

Europa Press La diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés; el actor, Carlos Bardem, y la directora teatral, Cecilia Gessa; protestan durante una manifestación convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), frente al Ministerio de Asuntos Exteriores

Diego Garrocho ha calificado este gesto de "elitista", ya que dejaría fuera obras como 'Los tres mosqueteros' o 'Indiana Jones'. Considera "un error identificar el entretenimiento con la analgesia" y recuerda que la crítica más necesaria es "la autocrítica, también en el mundo de la cultura".

Woody Allen, 90 años de cine

Finalmente, la sección ha destacado el 90 cumpleaños de Woody Allen, un director que mantiene una producción "casi bulímica" desde su primer filme en 1965. Con una película por año desde los 80, ha firmado títulos imprescindibles como Annie Hall, Manhattan o Match Point, satirizando la "impostura intelectual de cierta burguesía".

Para Garrocho, el cineasta es "una prueba más del valor de la vocación". A pesar de haber sido "víctima de la cultura de la cancelación" y tener dificultades para encontrar financiación, a sus 90 años "sigue remando, ambicionando y encontrando inspiración para crear". Próximamente, el director rodará una nueva película en Madrid.